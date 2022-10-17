我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國蘇愷34戰機墜毀西南部住宅區 至少3人喪命

讓飛行體驗更舒適 空服員教你9個方法

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

記者黃寅／台中即時報導
黃義交。本報系資料照
黃義交。本報系資料照

台灣前立委黃義交2012年立委連任失敗，當時的台中市長胡志強曾邀他擔任市府副秘書長，立法院長王金平也延攬出任立法院參事，但他都稱病未就任。接近他的友人透露，事實上黃義交當年並沒有生病，而是想要過自己的生活，甚至還請了老師到家裡教電腦，希望自己能跟得上時代。

林姓友人曾連續5次協助黃義交參選立委，和黃義交是「哥們」，如今黃義交出事，他第一時間即獲悉。他說，黃義交擔任4屆立委，雖然後來連任失利，但並不留戀，而是想好好過過自己的生活。因此，後來雖有老長官胡志強和王金平的邀約，最後仍稱病未去。

他也說，有人猜測，黃義交是否是因為失去政治舞台，還是與何麗玲的感情因素而想不開，才罹患憂鬱症，但事實上並非如此。例如，何麗玲曾在黃義交前兩屆立委時參與選戰，但兩人分手後，即未再參與，黃義交也再續任了兩屆立委，推動了不少法案，並獲公督盟立委評鑑極高評價，是一名稱職的立委。

況且，黃義交不是看重職位的人，即使失去了立委舞台，並未造成什麼影響，生活上依舊認真，每天都看英文報，還請老師到家裡教電腦。並因為有高血壓，也很注重身材，希望透過節制飲食和運動，控制血壓。

但是林姓友人也說，黃義交因為很介意外界的看法和評論，因此過往的緋聞卻造成心理的壓力，也許這正是誘發憂鬱症的原因。

黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部份工作人員（左）難過落淚。記者于志旭／...
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部份工作人員（左）難過落淚。記者于志旭／攝影

黃義交 高血壓 王金平

上一則

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

延伸閱讀

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗
黃義交與老同事最後一面 談笑風生瀟灑優雅 相約再唱歌

黃義交與老同事最後一面 談笑風生瀟灑優雅 相約再唱歌

熱門新聞

前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51
哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55

超人氣

更多 >
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻