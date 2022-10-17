失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

黃義交。本報系資料照

台灣前立委黃義交 2012年立委連任失敗，當時的台中市長胡志強曾邀他擔任市府副秘書長，立法院長王金平 也延攬出任立法院參事，但他都稱病未就任。接近他的友人透露，事實上黃義交當年並沒有生病，而是想要過自己的生活，甚至還請了老師到家裡教電腦，希望自己能跟得上時代。

林姓友人曾連續5次協助黃義交參選立委，和黃義交是「哥們」，如今黃義交出事，他第一時間即獲悉。他說，黃義交擔任4屆立委，雖然後來連任失利，但並不留戀，而是想好好過過自己的生活。因此，後來雖有老長官胡志強和王金平的邀約，最後仍稱病未去。

他也說，有人猜測，黃義交是否是因為失去政治舞台，還是與何麗玲的感情因素而想不開，才罹患憂鬱症，但事實上並非如此。例如，何麗玲曾在黃義交前兩屆立委時參與選戰，但兩人分手後，即未再參與，黃義交也再續任了兩屆立委，推動了不少法案，並獲公督盟立委評鑑極高評價，是一名稱職的立委。

況且，黃義交不是看重職位的人，即使失去了立委舞台，並未造成什麼影響，生活上依舊認真，每天都看英文報，還請老師到家裡教電腦。並因為有高血壓 ，也很注重身材，希望透過節制飲食和運動，控制血壓。