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黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

記者黃寅／台中即時報導
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

台灣前立委黃義交墜樓身亡，享年69歲。他曾任駐美代表處新聞秘書，1992年獲省長宋楚瑜賞識邀請返國進入省府「小內閣」擔任秘書處秘書，後來一路升任新聞處副處長、處長，但捲入桃色風暴離開公職，轉而參與選舉擔任4屆立委。他的人生雖有風雨，但從政之路卻頗精彩，可惜因憂鬱症離開人世。

黃義交曾擔任行政院新聞局長胡志強的秘書，因得胡志強倚重，送他到牛津大學研究一年。後來在任駐美代表處新聞秘書時，獲宋楚瑜賞識，返國協助宋。之後仕途一路順暢，成為宋身邊的紅人，乃至於凍省時，也都站在宋的身邊，是外界目光焦點。

他在1998年爆發和周玉蔻、何麗玲三角戀情緋聞後，最終離開了公職，同年以無黨籍身分參選第四屆立法委員，在何麗玲並肩作戰下投入選戰，後來順利當選。

兩千年，親民黨創立，黃義交被視為宋楚瑜心腹之一，也加入親民黨，曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職。接著2002年及2005年，黃義交均以親民黨籍參選台中市選舉區立法委員並順利當選。2007年因國親協議改披中國國民黨戰袍，並在2008年立法委員選舉中力挫被看好的民進黨對手何敏豪順利連任。

一直到2012年尋求連任，敗給了民進黨前行政院新聞局局長林佳龍。台中市長胡志強曾邀他擔任市府副秘書長，立法院長王金平也延攬出任立法院參事，負責國會外交工作，但他都以健康因素請辭。

黃義交的外型佳、口才好，學識豐富，擔任省新聞處長時受到媒體喜愛，但是桃色風波對他的人生是一大打擊，即便後來擔任4屆立委，仍至於敗選，往昔緋聞仍如影隨行總被提及。

黃的友人說，黃義交是十分廉潔的政治人物，服務處曾立下規矩，選民服務一律不得收禮。曾有一位稅捐處長拜託他協助女兒在私人銀行的調動，成功後送了一盒水果感謝，都被退了去；即便如此，他的長才仍被桃色事件掩蓋，令人惋惜。

黃義交 緋聞 民進黨

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