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黃義交辭世 老同事震驚發抖：今下午收到Line最後貼文

記者陳秋雲／台中即時報導
黃義交15日（周六）在老同事群組貼上這張「僧侶的姿態」圖文，含意發人深思。圖／陳永豐提供
黃義交15日（周六）在老同事群組貼上這張「僧侶的姿態」圖文，含意發人深思。圖／陳永豐提供

台北市內湖區文德路一棟大樓台灣時間17日晚間發生一起墜樓案件，驚傳死者是現年69歲的前立委黃義交。警方正調查墜樓原因。消息傳出，台中政壇及黃義交的老同事非常震驚，據了解，黃義交今天下午1時26分，還在老同事群組對提供訊息的同仁說「謝謝！」日前，則在群組貼出「僧侶的姿態」一文，轉貼文中提到：「無論這個世界有多少失望和醜惡，總還有人堅守淨土。」

文化部前次長陳永豐說，晚上7點多聽到消息，他全身抖個不停，非常遺憾與悲傷。

陳永豐說，前省新聞處有個「省新處老同事」的LINE群組中，黃義交與老同事都在群組中日常問候與互通聲息。15日（周六）黃義交曾貼圖文「僧侶的姿態」，照片中疾駛的火車，眾人在座位橫七豎八或躺或臥，只有一名僧人穩穩打坐，在群眾間閉目念佛。

貼文最後一段，黃義交特地用紅框圈住：無論世界多麼散漫，總還有人在保持種姿態。無論這個世界有多少失望和醜惡，總還有人在堅守淨土。

黃義交最後一次在群組中，則是下午1點26分向老同事說聲「謝謝！」

黃義交出生於雲林縣，曾代表親民黨及國親聯盟擔任立法委員。2012年意外落選立委，當時台中市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但就任前以健康因素請辭，當年網路曾傳出「黃義交死亡」的訊息，黃義交出面闢謠，陳永豐等老同事，都希望這次仍是誤傳。

黃義交 LINE

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