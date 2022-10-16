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同提九二共識、反獨 央視：國民黨祝賀中共20大召開

記者陳政錄／北京即時報導
央視報導稱，國民黨向中共20大召開發賀電。截圖自央視新聞
央視報導稱，國民黨向中共20大召開發賀電。截圖自央視新聞

中共20大16日開幕，據央視報導，中國國民黨中央委員會16日致賀電祝賀中共20大召開，表示在「九二共識」、反對「台獨」基礎上兩岸各項交流與合作成果豐碩，希望兩黨持續溝通、真誠合作、深化互信、求同存異，共同增進兩岸人民權益福祉，努力維護台海和平穩定，開創兩岸關係繁榮發展。中共覆電時，也提到兩黨堅持「九二共識」、反對「台獨」。

據央視報導，中國國民黨中央委員會在16日致中國共產黨中央委員會的賀電中表示，在「九二共識」、反對「台獨」基礎上兩岸各項交流與合作成果豐碩，希望兩黨持續溝通、真誠合作、深化互信、求同存異，共同增進兩岸人民權益福祉，努力維護台海和平穩定，開創兩岸關係繁榮發展。

報導稱，中共覆電國民黨說，多年來，兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。當前台海形勢愈益複雜嚴峻，期盼兩黨把握大局，體察大勢，堅守大義，在既有共同政治基礎上加強溝通，增進互信，深化合作，為台海和平、同胞福祉、國家統一、民族復興而共同努力。

據報導，國民黨前主席連戰、洪秀柱，新黨主席吳成典，無黨團結聯盟主席林炳坤等也向中共召開20大發來賀函賀信，期望兩岸同胞匯聚智慧、和衷共濟，攜手合作推動兩岸關係和平發展，共謀中華民族偉大復興。

中共 國民黨 20大

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