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雨炸北台 柯文哲南下忙選舉 何志偉批為輔選拋棄台北人

記者林銘翰／台北即時報導
受到輕度颱風「尼莎」外圍環流影響，中央氣象局針對台北市發布超大豪雨警報，圖為民眾外出撐傘遮雨。記者林伯東／攝影
受到輕度颱風「尼莎」外圍環流影響，中央氣象局針對台北市發布超大豪雨警報，圖為民眾外出撐傘遮雨。記者林伯東／攝影

受到輕颱尼莎外圍環流及東北季風影響，台北山區陸續傳出豪雨災情，台北市長柯文哲卻仍南下持續輔選，民進黨立委何志偉批評，市民真的比選舉還重要，柯文哲別為了輔選拋棄台北人。

柯文哲上午在南投縣受訪時說明，現在由台北市副市長彭振聲坐鎮台北，因為透過LINE都很清楚，而且他在早上已經對彭振聲、台北市消防局長吳俊鴻下令，「台北有大雨特報我知道，我們都有掌握狀況。」

何志偉晚間在臉書呼籲，「市民真的比你的選舉還重要，別為了輔選拋棄台北人好嗎」，這樣的大雨孩子出門上學怎麼安心，台北已經被雨勢轟炸2天，今天清晨陽明山竹子湖、陽金公路甚至出現土石流跟坍方的情況。

何志偉指出，根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第8條規定，其他天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞、必須撤離或疏散時，得發布停止上班上課。

何志偉強調，或許柯文哲不在台北市，但是相信他的幕僚都在，相關的標準作業流程應該也還在，氣象局已經預估明天的雨勢將持續或是更猛烈，請問柯文哲山區校長自行決定是否上班上課，「那其他學校呢？其他學校孩子呢？上班上課的安全都要賭賭看嗎？」

何志偉還說，他要送給柯文哲一段話，一個比較負責的市長，不管自己在哪裡，所有施政措施都能按照標準作業流程、貼合民眾需要進行，才是一個比較光榮城市的作法。

柯文哲 臉書 民進黨

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台灣尼莎颱風災情擴大 中央災害應變中心提升一級開設

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