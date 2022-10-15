我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陪審員庭訊中對被告調情？ 底特律法官：我會緊盯

甄珍失聯48天謠言滿天飛 兒子發文 網質疑不是本人

受消防員月曆啟發 台灣推出「青年農夫猛男」月曆

中央社雲林縣13日電
猛男青農月曆8月在網路徵選，最後選出6名年齡介於26歲到32歲的青農進行拍攝。 （有朝一日．西螺小農提供/中央社）
猛男青農月曆8月在網路徵選，最後選出6名年齡介於26歲到32歲的青農進行拍攝。 （有朝一日．西螺小農提供/中央社）

台灣消防局每年推出的猛男月曆造成轟動，文創平台「有朝一日．西螺小農」創辦人吳佩儒網路徵選青農，推出青農版猛男月曆，鏡頭記錄下青農與農田的故事，肌肉、汗水在陽光下閃閃發光，引發搶購。

吳佩儒原本從事文創與設計工作，後來她認識現在的從事農作的丈夫，從台中市嫁到雲林縣西螺鎮，她以專業協助農業發展，包括影像、繪本等方式展示農業面貌。

吳佩儒今天告訴中央社記者，每年外縣市消防局的猛男月曆造成轟動，她因為搶不到而突發奇想，「為何不拍個青農版？」

吳佩儒從今年2月開始籌備，8月在網路徵選，選角首要必定是農民，再來要有身體線條，但沒有年齡限制。

吳佩儒透露，超過10人報名，甚至有老婆偷幫青農老公報名的，經過篩選後，選出6名年齡介於26歲到32歲的青農，種植的農作物包括花卉、小黃瓜、稻米等。

吳佩儒說，為拍攝青農與農田的精采故事，攝影團隊全台跑透透，親自到田間取景，直到昨天才完成拍攝工作。

吳佩儒坦承當初籌備時怕被外界說是物化農民，曾經有打消發行內頭，不過她換個角度想，年曆拍攝猛男農夫的照片，旁邊會介紹農友的故事、農產品等，希望賦予這本年曆更多的意義。

文創平台「有朝一日．西螺小農」創辦人吳佩儒透過網路徵選青農，推出猛男青農月曆，以...
文創平台「有朝一日．西螺小農」創辦人吳佩儒透過網路徵選青農，推出猛男青農月曆，以鏡頭記錄青農與農田的故事。 （有朝一日．西螺小農提供/中央社）

猛男農夫第一波販售200本秒殺，昨天開放第二波訂購，售出近200本，未來可能還有年曆。

吳佩儒表示，猛男農夫月曆已經引起美女農夫的不滿，要求也要比照辦理，給設計團隊很大信心，開始構思明年其他主題。

吳佩儒指出，6名猛男青農仍是單身，許多購買月曆的粉絲期盼有見面會，因此在今年底前將籌備單身聯誼，有田間晚餐，讓一般人認識農村的美好。

文創平台「有朝一日．西螺小農」籌備推出猛男青農月曆。（有朝一日．西螺小農提供/ ...
文創平台「有朝一日．西螺小農」籌備推出猛男青農月曆。（有朝一日．西螺小農提供/ 中央社）

肌肉 攝影

上一則

獻給萬芳第一次 「國民女婿」羅一鈞被讚贏過陳時中

延伸閱讀

「英雄媽媽」 巴爾的摩消防員產前遇車禍救人

「英雄媽媽」 巴爾的摩消防員產前遇車禍救人
亞凱迪亞市公寓大火 疑人為肇禍

亞凱迪亞市公寓大火 疑人為肇禍
布碌崙中餐館大火 業主無力重建

布碌崙中餐館大火 業主無力重建
8大道民宅火警 消防員等4傷

8大道民宅火警 消防員等4傷

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
久違的瓊瑤露面。（記者楊起鳳／攝影）

84歲瓊瑤露面為「瓊瑤故事館」舉行揭幕 3個字透露近況

2022-10-12 04:30

超人氣

更多 >
心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌

心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」
世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？