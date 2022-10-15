受消防員月曆啟發 台灣推出「青年農夫猛男」月曆

猛男青農月曆8月在網路徵選，最後選出6名年齡介於26歲到32歲的青農進行拍攝。 （有朝一日．西螺小農提供/中央社）

台灣消防局每年推出的猛男月曆造成轟動，文創平台「有朝一日．西螺小農」創辦人吳佩儒網路徵選青農，推出青農版猛男月曆，鏡頭記錄下青農與農田的故事，肌肉 、汗水在陽光下閃閃發光，引發搶購。

吳佩儒原本從事文創與設計工作，後來她認識現在的從事農作的丈夫，從台中市嫁到雲林縣西螺鎮，她以專業協助農業發展，包括影像、繪本等方式展示農業面貌。

吳佩儒今天告訴中央社記者，每年外縣市消防局的猛男月曆造成轟動，她因為搶不到而突發奇想，「為何不拍個青農版？」

吳佩儒從今年2月開始籌備，8月在網路徵選，選角首要必定是農民，再來要有身體線條，但沒有年齡限制。

吳佩儒透露，超過10人報名，甚至有老婆偷幫青農老公報名的，經過篩選後，選出6名年齡介於26歲到32歲的青農，種植的農作物包括花卉、小黃瓜、稻米等。

吳佩儒說，為拍攝青農與農田的精采故事，攝影 團隊全台跑透透，親自到田間取景，直到昨天才完成拍攝工作。

吳佩儒坦承當初籌備時怕被外界說是物化農民，曾經有打消發行內頭，不過她換個角度想，年曆拍攝猛男農夫的照片，旁邊會介紹農友的故事、農產品等，希望賦予這本年曆更多的意義。

文創平台「有朝一日．西螺小農」創辦人吳佩儒透過網路徵選青農，推出猛男青農月曆，以鏡頭記錄青農與農田的故事。 （有朝一日．西螺小農提供/中央社）

猛男農夫第一波販售200本秒殺，昨天開放第二波訂購，售出近200本，未來可能還有年曆。

吳佩儒表示，猛男農夫月曆已經引起美女農夫的不滿，要求也要比照辦理，給設計團隊很大信心，開始構思明年其他主題。