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獻給萬芳第一次 「國民女婿」羅一鈞被讚贏過陳時中

記者林士傑／即時報導
羅一鈞首次開口獻唱，表現獲得滿堂彩。記者林士傑／攝影
羅一鈞首次開口獻唱，表現獲得滿堂彩。記者林士傑／攝影

第4屆愛之日常音樂節15日晚間在台北流行音樂中心登場，告五人以「愛人錯過」揭開序幕，接著獻唱「愛在夏天」、「披星戴月的想你」等歌曲，女主唱犬青開心表示：「第一次來到愛之日常，很開心看到大家！」男主唱雲安則說：「讓我們繼續自由地愛著吧，謝謝你們。 」

「金鐘視后」萬芳力挺好友郭蘅祈連著4屆全勤參與，唱完「愛，禁不起考驗」、「模樣」之後，笑稱要介紹不是神祕嘉賓的嘉賓羅一鈞，台灣衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞素有「國民女婿」之稱，今晚驚喜登台與萬芳合唱「就值得了愛」，興奮直呼：「很高興有這個機會，跟夢中的偶像一起合唱。」讓萬芳嚇一跳問說「我出現在你夢中」，羅一鈞回說真的、真的。

萬芳(右)跟羅一鈞驚喜搭檔，掀起全場一波高潮。記者林士傑／攝影
萬芳(右)跟羅一鈞驚喜搭檔，掀起全場一波高潮。記者林士傑／攝影

接著羅一鈞提到今天不是來上演防疫大作戰，「很多人問我緊不緊張？但跟記者會比起來沒有什麼好緊張的，因為台下沒有記者會問我問題。」他表示愛滋防治一直是自己的志業，雖然很多時候沒有辦法幫上所有人的忙，不過陪伴、傾聽就能發揮很大的幫助，尤其現在愛滋已經可以服藥控制，隨後加碼Solo帶來「暖暖」一曲，暖心呼籲：「希望大家能以與病毒共存的同理心，多多關懷HIV感染者。」掀起一波高潮。

面對人生開唱初體驗，羅一鈞百忙之中撥空到練團室練唱，見著偶像萬芳的表現，一度想要打退堂鼓，但身兼音樂總監的郭蘅祈（郭子）對他的表現相當滿意，封羅一鈞為「無壓歌手」，直呼：「他一開口唱根本專業歌手等級，而且嗓音很溫暖、細緻。」他的演出也讓大家頻頻叫好，直讚嗓音贏過陳時中

告五人帶來多首金曲。記者林士傑／攝影
告五人帶來多首金曲。記者林士傑／攝影

陳時中 防疫 福利

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