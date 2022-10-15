獻給萬芳第一次 「國民女婿」羅一鈞被讚贏過陳時中

羅一鈞首次開口獻唱，表現獲得滿堂彩。記者林士傑／攝影

第4屆愛之日常音樂節15日晚間在台北流行音樂中心登場，告五人以「愛人錯過」揭開序幕，接著獻唱「愛在夏天」、「披星戴月的想你」等歌曲，女主唱犬青開心表示：「第一次來到愛之日常，很開心看到大家！」男主唱雲安則說：「讓我們繼續自由地愛著吧，謝謝你們。 」

「金鐘視后」萬芳力挺好友郭蘅祈連著4屆全勤參與，唱完「愛，禁不起考驗」、「模樣」之後，笑稱要介紹不是神祕嘉賓的嘉賓羅一鈞，台灣衛生福利 部疾病管制署副署長羅一鈞素有「國民女婿」之稱，今晚驚喜登台與萬芳合唱「就值得了愛」，興奮直呼：「很高興有這個機會，跟夢中的偶像一起合唱。」讓萬芳嚇一跳問說「我出現在你夢中」，羅一鈞回說真的、真的。

萬芳(右)跟羅一鈞驚喜搭檔，掀起全場一波高潮。記者林士傑／攝影

接著羅一鈞提到今天不是來上演防疫 大作戰，「很多人問我緊不緊張？但跟記者會比起來沒有什麼好緊張的，因為台下沒有記者會問我問題。」他表示愛滋防治一直是自己的志業，雖然很多時候沒有辦法幫上所有人的忙，不過陪伴、傾聽就能發揮很大的幫助，尤其現在愛滋已經可以服藥控制，隨後加碼Solo帶來「暖暖」一曲，暖心呼籲：「希望大家能以與病毒共存的同理心，多多關懷HIV感染者。」掀起一波高潮。