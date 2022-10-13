台灣邊境開放首日 1.2萬人入境 陸客觀光非優先項目

國門重啟湧人潮 13日重啟國門，邊境檢疫鬆綁，無須居家檢疫，桃園機場入境人潮明顯增加。（記者黃仲明／攝影）

台灣邊境 13日開放，13日共1萬2000多人入境，其中包括20團國際觀光 客，還有不少民眾開心出國。台灣邊境解封後昨搶得頭香抵台的是泰國 旅行團，其中，泰國網紅奇恰拉打扮成卡通美少女戰士造型，她表示自己很喜歡台灣的美食與文化，所以台灣邊境解封後，立刻搭第一班飛機來台。

從泰國返台的旅客王小姐表示，受疫情影響悶了兩年多，先前與朋友泰國旅遊，原本預計12日返台，因訂不到機位就延後一天出發，沒想到意外成為邊境解封後入境的第一團，覺得很開心也很幸運。

不少民眾也搶著組團出國，旅客冉小姐剛完成人生大事，趁著國門解封與新婚丈夫前往泰國度蜜月，由於國際間疫情風險仍存在，行李中也備齊清冠一號、快篩劑以及常備藥品，最期待品嘗泰國海鮮料理。旅遊業者透露，由於東南亞團費漲幅相對小，是不少人的疫後旅遊首選。

陸委會同步調降陸港澳的旅遊警示燈號至「黃色」。被問及何時恢復陸港澳正常往來，陸委會副主委邱垂正昨指出，為保障民眾優先從海外返國權益，開放陸客來台觀光並非優先項目；目前港澳人士已放寬至觀光之外都可申請入境，並會視情況滾動檢討。

觀光局分析，搶在解封首日來台觀光的團體，以泰國旅客為最大宗；另還有其他東南亞和日韓觀光客。觀光局說，預估到10月底前會有230團，3630人陸續來台觀光。

蔡英文總統昨到桃園機場視察時表示，國境解封代表新階段的開始，蔡總統也說，要藉由這個機會，告訴國際上的好朋友，台灣準備好了「歡迎光臨」。