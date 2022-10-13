台灣旅遊市場回溫 仍需一段時間
13日是台灣邊境解封首日，國際觀光客抵台，全國旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，觀光業目前只開個「縫」，短期內觀光業還是無法樂觀。星宇航空董事長張國煒表示，第4季旅客量有急遽上升，機票銷售「力道還算不錯」，但要好到完全恢復，預計要到明年過年。
根據桃園機場航班運量顯示，13日有1萬2643人入境、6551人出境，儘管比上周同期增加，但要完全回溫恐仍需一段時間。
台灣交通部13日指出，因應邊境解封，將「主攻日韓、深化歐美、助攻南向」，期待來台旅客於今年達到70萬人次，並於2024年恢復至疫前千萬人次來台旅客水準。行政院長蘇貞昌在行政院會指示，邊境開放不等於疫情結束，各種應有的防疫措施務必做好。
張國煒說，大家都期待報復性出遊，但疫情以來，大家把人力減到最低度過寒冬，突然跳過春天，夏天直接進來，都有點措手不及。他指出，很多國人雖然期待出國，但也要花點時間規畫行程，不是盲目說出去就出去，要搞清楚目的國的防疫規定等，需要一點時間。
蕭博仁說，目前因每周入境人數仍有限制，加上市場復甦狀況未明朗，導致航空公司還在觀望、不敢貿然增班，有點雷聲大雨點小的態勢。若指揮中心在邊境解封後觀察疫情狀況，若穩定在月底能把每周入境上限再往上調整，甚至能很快解除每周入境上限規定，讓航空、旅遊市場自由運作，屆時產業才能有效復甦。
蕭博仁說，若能逐步開放入境人數，明年3月整體旅遊市場應能恢復到疫情前3至5成的水準。
交通部觀光局說，疫後觀光市場將瞄準飛行航程5小時內的來台旅次，以2019年為例，日韓旅客該年來了341萬人次、南向國家來了277.2萬人次，都是疫後要主動爭取的客源；同時也要深化歐美市場。
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