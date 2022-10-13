台灣旅遊市場回溫 仍需一段時間

13日是台灣邊境解封第一天，桃園機場第二航廈一早就有大批期待已久的旅客在報到櫃台前排隊等候。記者季相儒／攝影

13日是台灣邊境 解封首日，國際觀光 客抵台，全國旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，觀光業目前只開個「縫」，短期內觀光業還是無法樂觀。星宇航空董事長張國煒表示，第4季旅客量有急遽上升，機票銷售「力道還算不錯」，但要好到完全恢復，預計要到明年過年。

根據桃園機場航班運量顯示，13日有1萬2643人入境、6551人出境，儘管比上周同期增加，但要完全回溫恐仍需一段時間。

台灣交通部13日指出，因應邊境解封，將「主攻日韓、深化歐美、助攻南向」，期待來台旅客於今年達到70萬人次，並於2024年恢復至疫前千萬人次來台旅客水準。行政院長蘇貞昌在行政院會指示，邊境開放不等於疫情 結束，各種應有的防疫措施務必做好。

張國煒說，大家都期待報復性出遊，但疫情以來，大家把人力減到最低度過寒冬，突然跳過春天，夏天直接進來，都有點措手不及。他指出，很多國人雖然期待出國，但也要花點時間規畫行程，不是盲目說出去就出去，要搞清楚目的國的防疫規定等，需要一點時間。

蕭博仁說，目前因每周入境人數仍有限制，加上市場復甦狀況未明朗，導致航空公司還在觀望、不敢貿然增班，有點雷聲大雨點小的態勢。若指揮中心在邊境解封後觀察疫情狀況，若穩定在月底能把每周入境上限再往上調整，甚至能很快解除每周入境上限規定，讓航空、旅遊市場自由運作，屆時產業才能有效復甦。

蕭博仁說，若能逐步開放入境人數，明年3月整體旅遊市場應能恢復到疫情前3至5成的水準。

交通部觀光局說，疫後觀光市場將瞄準飛行航程5小時內的來台旅次，以2019年為例，日韓旅客該年來了341萬人次、南向國家來了277.2萬人次，都是疫後要主動爭取的客源；同時也要深化歐美市場。