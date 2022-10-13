台灣輸美蝴蝶蘭帶雜草 遭退

台灣輸美國的蘭花因介質中被檢出雜草，已有23貨櫃遭退櫃，這也是台灣蘭花首度被美方檢出介質雜草，圖為蘭花示意圖。記者劉學聖／攝影

台灣蘭花外銷美國出現檢疫危機。台灣農委會防檢局今年9月7日收到美方通知，發現台灣輸美蘭花附帶的介質中有「雜草」，疑似是蕨類孢子，因恐對美國橡樹造成危害，至少16批、23貨櫃，共13業者先後遭退櫃；另還有20多櫃仍在海上航程，屆時運抵美國恐也須開櫃檢驗。這是台灣蘭花首度被美方檢出介質雜草而遭退運。

台灣蘭花輸美量最多，若台灣未能徹底解決防檢疫問題，蘭花輸出業者後續若遭禁止銷美，失去美國市場，將影響台灣蘭花產業甚鉅。

蘭花業界為此已憂心奔走近一個月，台灣蘭花產銷發展協會13日也邀業者開會，討論接下來的應對策略，首要將增強業者的栽培管理能力，提升品質。

蘭界人士說，由於泥土會有防檢疫問題，過去蘭花輸美並不允許帶土，因此早年蘭花業者出口蘭花裸根，不僅耗損高達4到6成，且開花的品質與表現並不好；經過多年爭取，2004年以開放美國蘋果 為交換條件，換取台灣蘭花可附帶介質輸美。

他說，所謂帶介質就是栽培的水草，蝴蝶蘭帶介質去美國栽培3到4個月就可出貨，相較於過去以裸根出口不帶介質、要5到6個月才可出貨，大大提升蘭花銷售的周轉率，也因此，台灣蝴蝶蘭在美國市場才有競爭力，以及更多的市占率，成為台灣外銷的旗艦農產品。

但此事已發生近一個月，外界並未知悉，立法院經濟委員會13日邀農委會業務報告，立委賴惠員質詢農委會主委陳吉仲後，此事才曝光。賴惠員說，現在幾乎每個貨櫃抵美都要開櫃查驗，這對台灣蘭花產業是很大的困難，如果台灣產業被應聲打倒，包括荷蘭、越南 業者馬上就跟進去，中國大陸也會用低價傾銷。