馬來西亞籍女大生在台遇害 前男友：兇嫌可能是男粉絲

馬來西亞籍蔡姓女大生陳屍士林大東路租屋處，疑似遭陳姓男子勒斃，警方在屋內採證。記者蕭雅娟／攝影

台北市警方當地時間今天下午5時許接獲新北市警方轉通報，陳姓男子吞藥輕生，急救清醒後供稱「我掐死了一個女子，在士林大東路」，警方據報前往馬來西亞籍蔡姓女大生住處查訪，果真發現蔡女陳屍屋中，目前持續釐清案情中。死者的楊姓前男友稱，死者生前友做直播，最近剛到17直播平台，前女友偶爾會跟粉絲見面，兇嫌可能是男粉絲。

影片來源：聯合新聞網

據了解，蔡姓女大生就讀銘傳大學傳播學院，同租室友說昨晚6時許還有看到蔡女，警方調閱監視器，發現陳姓男子今天中午離開現場，初判蔡女死亡時間是昨晚至今早之間，員警發現蔡女時，目視無衣衫不整。

警方調查，30歲陳姓男子平時在新北市鶯歌區租屋，今天下午致電雙親吐露輕生念頭，陳男父母發覺異狀報警處理，下午3時許新北市三峽分局員警上門尋人，陳男應門但未開門，員警便離開。

下午5時許，陳男父母放心不下，再次請求警方協助，員警上門後未獲回應，通知陳男雙親到場破門進屋，驚見陳男已服下數顆安眠藥，意識不清，立刻由救護人員協助送醫急救。

未料，送醫途中，陳男意識模糊之際，竟吐出一句「我掐死了一個女的，在士林區大東路」，員警聽聞不敢大意，立刻依據陳男說法，通知台北市士林分局警方介入調查。

士林分局文林派出所員警據報前往士林區大東路民宅查訪時，果真發現24歲蔡姓女子陳屍租屋處，頸部也有瘀青傷勢，立刻封鎖現場調查，派員加強戒護陳男，報請檢方指揮偵辦。

據悉，陳男供稱5、6天前透過網路認識蔡女，蔡女馬來西亞籍，是銘傳大學學生。因陳男揭露部分案情後藥性發作，急救後尚未清醒，警方表示，目前已派員戒護陳男，同時積極聯絡蔡女家屬，將持續釐清案發經過、事發原因等案情，全力偵辦。