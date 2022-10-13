我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北京掛反習布條抗議者被捕 王丹：新坦克人

越忙越健康…這9類工作適合退休人士兼差

馬來西亞籍女大生在台遇害 前男友：兇嫌可能是男粉絲

記者李隆揆、蕭雅娟／台北即時報導
馬來西亞籍蔡姓女大生陳屍士林大東路租屋處，疑似遭陳姓男子勒斃，警方在屋內採證。記者蕭雅娟／攝影
馬來西亞籍蔡姓女大生陳屍士林大東路租屋處，疑似遭陳姓男子勒斃，警方在屋內採證。記者蕭雅娟／攝影

台北市警方當地時間今天下午5時許接獲新北市警方轉通報，陳姓男子吞藥輕生，急救清醒後供稱「我掐死了一個女子，在士林大東路」，警方據報前往馬來西亞籍蔡姓女大生住處查訪，果真發現蔡女陳屍屋中，目前持續釐清案情中。死者的楊姓前男友稱，死者生前友做直播，最近剛到17直播平台，前女友偶爾會跟粉絲見面，兇嫌可能是男粉絲。

影片來源：聯合新聞網

據了解，蔡姓女大生就讀銘傳大學傳播學院，同租室友說昨晚6時許還有看到蔡女，警方調閱監視器，發現陳姓男子今天中午離開現場，初判蔡女死亡時間是昨晚至今早之間，員警發現蔡女時，目視無衣衫不整。

警方調查，30歲陳姓男子平時在新北市鶯歌區租屋，今天下午致電雙親吐露輕生念頭，陳男父母發覺異狀報警處理，下午3時許新北市三峽分局員警上門尋人，陳男應門但未開門，員警便離開。

下午5時許，陳男父母放心不下，再次請求警方協助，員警上門後未獲回應，通知陳男雙親到場破門進屋，驚見陳男已服下數顆安眠藥，意識不清，立刻由救護人員協助送醫急救。

未料，送醫途中，陳男意識模糊之際，竟吐出一句「我掐死了一個女的，在士林區大東路」，員警聽聞不敢大意，立刻依據陳男說法，通知台北市士林分局警方介入調查。

士林分局文林派出所員警據報前往士林區大東路民宅查訪時，果真發現24歲蔡姓女子陳屍租屋處，頸部也有瘀青傷勢，立刻封鎖現場調查，派員加強戒護陳男，報請檢方指揮偵辦。

據悉，陳男供稱5、6天前透過網路認識蔡女，蔡女馬來西亞籍，是銘傳大學學生。因陳男揭露部分案情後藥性發作，急救後尚未清醒，警方表示，目前已派員戒護陳男，同時積極聯絡蔡女家屬，將持續釐清案發經過、事發原因等案情，全力偵辦。

上一則

藍委鄭麗文：民進黨今天的墮落 李遠哲也要負一分責任

延伸閱讀

安大略命案 死者是華婦 凶嫌男友手段殘忍 被控謀殺罪

安大略命案 死者是華婦 凶嫌男友手段殘忍 被控謀殺罪
馬來西亞國會解散 97歲前總理馬哈迪宣布再次參選

馬來西亞國會解散 97歲前總理馬哈迪宣布再次參選
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
芝滅門案開庭 前女友作證兇嫌殘忍弒親

芝滅門案開庭 前女友作證兇嫌殘忍弒親

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06

超人氣

更多 >
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元

房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元
習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年

習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年
「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲
拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜