藍委鄭麗文：民進黨今天的墮落 李遠哲也要負一分責任

台灣中研院前院長李遠哲（左）接受媒體專訪表示，民進黨二度執政，「得到政權後就開始腐化，比過去更快」。（本報系資料照）

台灣前中研院長李遠哲說「民進黨 執政後，腐化的比過去更快」，引發討論。國民黨立委鄭麗文認為，「民進黨今天的墮落，李遠哲也要負一分責任」；台灣民眾黨立委邱臣遠表示，「連李遠哲都看不下去了，難道蔡政府還要一意孤行嗎？」

鄭麗文今晚間指，蔡政府2050淨零排放路徑圖「就是迷航圖」，根本就是天方夜譚不可能的事，整本都是空話，蔡總統從來沒有認真去面對這個問題，擺明了敷衍了事，看不到任何積極合理的做法。

「反核已經變成一種神主牌。」鄭麗文說，能源政策一開始就是錯的，因為民進黨用意識形態治國，而不是以科學根據討論事實，所以民進黨的能源政策「注定錯誤」。

至於李遠哲說，民進黨執政後腐化的比過去更快，鄭麗文表示，「他現在才知道、現在才發現嗎？」指民進黨今天的墮落，李遠哲也要負一分責任。

鄭麗文質疑，李遠哲這個時間點大動作批評蔡英文 總統，是因為資政被拔掉不爽，還是又要再一次捲入賴清德 跟蔡英文間的內鬥？懷疑李遠哲提及蔡英文總統網軍治國，又提到副總統賴清德，「感覺上似乎又再幫賴清德的總統之路當馬前卒」。