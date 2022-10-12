陳時中：遭抹黑有些失望 應團結抗病毒非分化

民進黨台北市長參選人陳時中。記者林俊良／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中 因過去擔任疫情 指揮官時的作為不斷遭受攻擊，他今天坦言，被抹黑的確會有些失望，大家為了防疫努力了這麼久，應團結對抗病毒而不是分化社會。

陳時中今天透過臉書開直播與網友互動，有網友問，面對藍白陣營不斷抹黑，是否會感到挫折。陳時中坦言，他的確有些許失望，雖然試著不在意、試著放下，但有時很難，「像那時候有人講我謀財害命」。

陳時中說，選舉開始前，他抱著打一場正向選舉的期望，選下去後卻發覺負面選舉的情形好像越來越多，但大家為了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫努力了這麼久，應該要團結對抗病毒而不是分化社會。

陳時中表示，現在COVID-19疫情逐漸消退，大家要回到正常日子了，可是從現狀來看，未來這類大規模疫情將來得越多、越快，社會要建立起心理建設，人若無法團結，病毒就會造成更大傷害。

陳時中強調，對抗病毒不會是一次性的，從百年前的1918年流感到10多年前的SARS、H1N1，未來還會有需要抗疫的時候，為了一場選舉就讓全民防疫反而往後退，實在是不值得。

對於民調 落後是否感到緊張，陳時中說，民調就是個參考，不同民調的差異很多，連他作為參選人都很難根據民調分析現況，不過他自己去市場掃街拜票時都感覺很溫馨，所以希望網友除了擔憂外，還要盡量幫他拉票。