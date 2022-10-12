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陳時中：遭抹黑有些失望 應團結抗病毒非分化

中央社台北12日電
民進黨台北市長參選人陳時中。記者林俊良／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中。記者林俊良／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中因過去擔任疫情指揮官時的作為不斷遭受攻擊，他今天坦言，被抹黑的確會有些失望，大家為了防疫努力了這麼久，應團結對抗病毒而不是分化社會。

陳時中今天透過臉書開直播與網友互動，有網友問，面對藍白陣營不斷抹黑，是否會感到挫折。陳時中坦言，他的確有些許失望，雖然試著不在意、試著放下，但有時很難，「像那時候有人講我謀財害命」。

陳時中說，選舉開始前，他抱著打一場正向選舉的期望，選下去後卻發覺負面選舉的情形好像越來越多，但大家為了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫努力了這麼久，應該要團結對抗病毒而不是分化社會。

陳時中表示，現在COVID-19疫情逐漸消退，大家要回到正常日子了，可是從現狀來看，未來這類大規模疫情將來得越多、越快，社會要建立起心理建設，人若無法團結，病毒就會造成更大傷害。

陳時中強調，對抗病毒不會是一次性的，從百年前的1918年流感到10多年前的SARS、H1N1，未來還會有需要抗疫的時候，為了一場選舉就讓全民防疫反而往後退，實在是不值得。

對於民調落後是否感到緊張，陳時中說，民調就是個參考，不同民調的差異很多，連他作為參選人都很難根據民調分析現況，不過他自己去市場掃街拜票時都感覺很溫馨，所以希望網友除了擔憂外，還要盡量幫他拉票。

陳時中 民調 疫情

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