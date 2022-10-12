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選舉逼近感性喊話 蔡英文：接下來需要大家陪我走下去

記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者林伯東／攝影
蔡英文總統。記者林伯東／攝影

台灣九合一選舉逼近，蔡英文總統今晚在臉書上發表「小英心內話」，並向「辣台派」喊話。她說，「不論是面對國際局勢，還是處理內政，或者面對年底選舉，在我接下來的任期，需要大家陪我繼續走下去，讓台灣更強韌、更壯大。」

蔡英文說，今年是她第七次在國慶典禮上發表演說。每一次都堅持跟國人報告，「過去一年，我們一起為台灣做的事，以及未來我們想要完成的目標。」她說，全世界歷經了兩年多的疫情衝擊，即將迎來邊境解封。感謝台灣人民的自律與團結，穩住了疫情，也穩住了台灣。也因為這樣，台灣的經濟才能穩定，政府的財政才能穩健。「今年已經是連續四年，中央政府的歲計賸餘，突破千億元，讓我們能做更多事。我從來沒有忘記我的承諾，要給大家一個更好的國家。」

蔡英文說，她的任期還剩下將近兩年，還有很多想為台灣做的事情；「那就是我在國慶日當天所說的，要持續強化國家的韌性」，打造一個「韌性國家」。

蔡英文說，「給世界一個更好的台灣」，從來就不是一條輕鬆的路。「很感謝，一路上有各位辣台派的支持、相伴。常常幫我分享執政的成果，以及我們的立場主張；在我最困難的時刻，不但沒有離開，而是更堅定地跟我站在一起。特別是，去年的公投。多數的人民支持讓台灣的能源更多元，支持讓台灣的民主更深化，支持讓台灣與更多的國際友人打交道。我們一直很很努力在做，不讓大家的支持與期待落空。」「現在回頭看，真的謝謝辣台派、謝謝支持我們的台灣人民，和我一起走了這麼遠。」

蔡英文表示，這一段路，還沒走完，下個階段的挑戰更大。疫後世界秩序的變化非常劇烈，烏俄戰爭仍在持續，印太地區的和平穩定也受到挑戰，以及全球經濟衰退變局的衝擊；一項項挑戰接踵而來，都必須沉著面對因應。不論是面對國際局勢，還是處理內政，或者面對年底選舉，「在我接下來的任期，需要大家陪我繼續走下去，讓台灣更強韌、更壯大。接下來，我們會有一些實體的活動。2020年，如果你是辣台派，希望你今年能繼續加入我們，也歡迎帶著你的朋友，加入我們，一起守護台灣的發展路線。」

蔡英文 疫情 邊境

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