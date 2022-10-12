台灣防疫保單理賠逼近31億美元 大型金控都被迫增資

台灣的﻿新冠病毒病例數激增，政府也放棄清零的防疫政策，讓推出防疫保單的產險公司賠慘了。（路透）

防疫 保單理賠激增之下，台灣的保險 公司陷入苦撑，連大型金控公司也不得不因為損失而增資。

彭博引述金管會周二公布的統計顯示，防疫保單的賠付金額已接近1000億元台幣（31億美元），而這保單的保費 總收入僅為45億元台幣。

近年來為爭取業績，產險公司紛紛推出防疫保單，保障客戶免於新冠肺炎健康上的負擔以及相關成本。政府放棄清零的防疫措施後，台灣的﻿新冠病毒病例數激增，每天的感染人數在4萬人左右。

保險業者推出非常划算的保單，每年最低只需支付666元台幣的保費，即承諾如果保戶被政府強制隔離，即可支付高達5萬元台幣的理賠。如果客戶檢測呈陽性，則可再獲得5萬元台幣。

富邦金控周二表示，單單9月即虧損41億元台幣。國泰金控日前也表示，旗下保險事業9月損失35億元台幣。

這些業者已持續為保險事業增資。根據兩家公司所發布的新聞稿，富邦透過私募普通股增資150億元台幣，國泰金也金增資100億元台幣，以應付未來的理賠。

金管會主委黃天牧今年5月指示，業者該賠的就要賠。此前立法委員批評保險業者駁回索賠、任意退保和延遲賠付。

富邦金今年股價下跌31%，國泰金下跌36%。台灣加權股價指數下跌約28%。