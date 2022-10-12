TaiwanPlus半年內北美落地 李永得：沒開播我負責

圖為10月3日公共電視Taiwan Plus頻道開播記者會，公廣集團董事長胡元輝（左起）、行政院長蘇貞昌、蔡英文總統、文化部長李永得、TaiwanPlus代理執行長余佳璋出席。（記者曾原信／攝影）

台灣的官方國際影音串流平台TaiwanPlus電視頻道3日開播，文化部長李永得表示半年內要在北美落地，立委萬美玲今天對此提出質疑，李永得認為情況樂觀，更承諾「沒有開播，我負責」。

立法院教育 及文化委員會今天邀請文化部部長李永得就「國際影音串流平台TaiwanPlus經營績效與未來規畫」進行專題報告，並備質詢。

國民黨 立法委員萬美玲提問，TaiwanPlus APP原先設定下載量目標為100萬，但目前僅有11萬8000多，達成率僅11.8%；另外，李永得在TaiwanPlus電視頻道開播記者會上，喊出半年內要在北美落地。萬美玲表示，韓國阿里郎電視台得花3年，才能製播對外傳播的全英文平台，台灣憑什麼能在半年內達成？

李永得表示，TaiwanPlus草創初期仍在摸索，但一年後已有明顯進步，到公視後也有整合更多資源，目前可以打及格分數，還有很多地方得磨合。李永得也指出，當初因為沒經驗基礎，也沒考慮到收看環境改變，原先設定APP百萬下載量確實高估，會與公視慢慢討論，也會下修目標。

針對TaiwanPlus北美落地部分，李永得則回應，在公視已有頻道經驗基礎後，也有與美國當地經銷商（Distributor）洽談，情況樂觀，「半年內我保證可以，沒有開播，我負責」。

國民黨立委林奕華與鄭正鈐也關切，國家通訊傳播委員會（NCC）火速核准公視開設TaiwanPlus頻道，審查意見連公共電視法都沒提及，同意的法源為何？

李永得回應，TaiwanPlus營運是依據採購法；執照則是依據廣播電視法營運計畫變更，以及公共電視法。他坦言，目前公視是依據採購法營運TaiwanPlus，但長期來看，確實得積極修公視法，才能讓TaiwanPlus的預算 不用再經招標程序，直接在預算註明由公視辦理，也能保障提升TaiwanPlus的獨立性。李永得強調，TaiwanPlus絕對有正規法源，只是不完備。