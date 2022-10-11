戰時讓美方撤離台積電工程師？邱國正：沒有這種兵推劇本

台灣國防部近期已對外表達年底可望公告延長兵役的態度，國防部長邱國正(右)上午表示，「我有這期望，我期望如此」，國防部也朝這方面努力。（截圖自立法院直播）

台灣國防部 近期已對外表達年底可望公告延長兵役的態度，國防部長邱國正上午表示，「我有這期望，我期望如此」，國防部也朝這方面努力。而對外媒報導指稱美兵推曾演練台海發生戰事時，美方演練將台積電 工程師帶離台灣，邱國正則說，國軍沒有這種兵推劇本。

邱國正上午獲邀列席立法院外交及國防委員會，就「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」 進行專案報告。邱國正會前受訪表示，海軍濟陽級艦的確很老舊、服役多年，但國軍建軍有一定程序，早期海軍已規畫逐年汰換哪些船艦，都按照程進行，目前碰到這狀況緊迫一點，但都按照其程序進行；而不僅濟陽級，另外還有其他船艦，康定、成功等，都需逐年按步就班進行（更新），但最近國軍戰訓壓力很大，讓我們需加快步調，但加快不能亂，國防部會把握原則。

據彭博社7日報導中，一位不具名的美國官員透露，為防中共武力犯台，美國已經進行各種兵推演練，白宮甚至正規畫台積電的緊急應變計畫，考慮派出專機協助撤離台積電的晶片 工程師，以便在其他安全地方重新複製台積電模式，且若台灣被佔領，也會祭出「焦土戰」，摧毀台積電所有設施，防止中國取得晶片的技術。

邱國正表示，國家要靠自己防衛，不期望有任何狀況發生，所以國軍始終克制，避免戰爭爆發，但一旦有狀況，平常有漢光各種演訓都以此為背景進行兵推，但目前為止沒有這種劇本，「沒有這個狀況」。

而媒體報導，國防部軍備局招標作為國軍防彈背心使用的45萬公尺防彈纖維布，遭包商以中國大陸製的不良品搪塞交貨，邱國正聞訊震怒並下令徹查，全案已移交檢調究責。邱國正表示，此案是在108年發生，不管做任何軍品布料來源都有其規範，很清楚就是不能用陸貨，他了解軍備局也曾作很多次查訪並發掘有此問題，目前依法偵辦並進入法律程序中，再看結果怎樣，有問題軍備局也會坦然面對並處理。

至於國防部似可望於年底公告延長兵役，邱國正表示，有規定此事必須公告一年，而且要元旦（公布），如果今年沒公告，明年公告就要大後年才能實施，「我有這期望，我期望如此」，國防部也朝這方面努力。