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2男到台灣跨海尋親 盼找回人生遺失拼圖

中央社台北5日電
被收養人許宏達（左）、蔡竹飛（右）盼能順利找到原生家庭親人。中央社
被收養人許宏達（左）、蔡竹飛（右）盼能順利找到原生家庭親人。中央社

許宏達和蔡竹飛2人從小被出養到國外，他們都透過台灣衛福部社會及家庭署到台灣尋根，尋找人生遺失拼圖，並在在記者會上表達盼能見到原生家庭的親人。

衛福部社家署日前舉行跨海尋親記者會，邀請兩名被收養人現身說法，希望藉由媒體曝光的力量，提高成功尋親機會，填補其生命空缺。

29歲的許宏達大約在5歲時被美國家庭收養，根據收養紀錄，他是1993年2月在桃園出生，右臉有胎記，他的母親請一名許老先生照顧他，許老先生無法照顧後卻聯絡不到許宏達的生母，許宏達便被送進孤兒院。

許宏達說，他對在台灣時的童年記憶很微弱，在成長過程中一直在想他是誰，4年前得知台灣有協助尋親，就到台灣教英文，即便機會渺茫，他仍渴望有一天找到媽媽或其他原生家庭成員，他想讓媽媽知道，不論過去發生什麼事，他不會生媽媽的氣，也不會怪媽媽，他只是想了解當時發生了什麼事，也想多了解媽媽和她的人生，更期盼和媽媽分享彼此的生活經歷。

蔡竹飛今年24歲，根據出養紀錄，蔡竹飛可能是1998年3月出生在新竹，親生父母中有一人或兩人來自菲律賓，蔡竹飛出生後原本交由張姓婦人照顧，張姓婦人曾想收養但未能如願，後來由政府監護機構辦理出養，2歲時被荷蘭家庭收養。

蔡竹飛說，他總是問自己一個問題，他的親生父母是誰，他已到過台灣3次，在台灣可感受到家的感覺，他與收養家庭的關係很親密，但他也很想知道原生家庭的父母過得好不好，是否有想念他，他渴望和親生父母團聚，並讓他們知道這一切都是出自他對他們的愛。

社家署副署長張美美說，每個被收養人都想知道自己來自哪裡、原生家庭的樣貌及父母與家人過得如何，對於迫切尋根的渴望與需要，台灣政府在2005年就設置「兒童及少年收養資訊中心」，保存出養人、收養人及被收養兒少的相關資訊檔案，並提供尋親服務，至今已協助78名被收養人與原生家庭重聚，但有部分因為線索不足，到目前仍在努力尋找，有賴各界幫忙。

台灣社家署「收養資訊中心」業務多年來委由財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會辦理，除了許宏達與蔡竹飛外，還有3名在歐美的出養人也經由視訊連線，表達他們希望尋找到台灣的原生家庭，讓人生沒有遺憾。

社家署也公布一項複選調查，有關尋找原生家庭的最大動機，排名第一的是知道自己的根源，其次是知道父母的現況，第3是知道出養原因，其他還包括認識原生家庭、想知道有無手足。

慈濟大學前社工系副教賴月蜜說，有些孩子是數十年前被販嬰集團賣到國外，很多出養紀錄資訊都是偽造，有些則是被棄養再轉由政府監護單位辦理出養，要找原生家庭不容易，除了出養人出面，也希望原生家庭成員或其他人也能提供相關訊息，現在甚至有DNA的配對可協助，提高出養人與原生家庭重聚的機會。

被收養人許宏達（左）及蔡竹飛（右）出示自己兒時照片，盼能順利找到原生家庭親人。中...
被收養人許宏達（左）及蔡竹飛（右）出示自己兒時照片，盼能順利找到原生家庭親人。中央社

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