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IMF上調2022台灣經濟成長至3.3% 通膨低於國際

中央社華盛頓11日專電
IMF預估，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%；通貨膨脹率則預估為3.1%，遠低於全球。(美聯社)
IMF預估，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%；通貨膨脹率則預估為3.1%，遠低於全球。(美聯社)

國際貨幣基金（IMF）在2022年世界經濟展望秋季報告中預估，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%，較4月春季報告小幅上修0.1個百分點，明年預估為2.8%。今年通貨膨脹率預估為3.1%，遠低於全球。

國際貨幣基金今天公布世界經濟展望（World Economic Outlook）秋季報告指出，全球經濟正經歷一系列動盪挑戰。通貨膨脹率處於數十年來高點、多數地區金融狀況趨緊、俄羅斯入侵烏克蘭，以及揮之不去的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行都嚴重影響經濟前景。

IMF預估全球經濟成長將從2021年的6.0%，下修至2022年的3.2%與2023年的2.7%。至於通貨膨脹，報告預估，全球通膨率將從2021年的4.7%上升到2022年的8.8%，2023年有望下滑到6.5%，2024年有機會再下降至4.1%。

在台灣部分，報告預估台灣今、明兩年經濟成長率分別為3.3%與2.8%，和4月份相比，今年小幅上修0.1個百分點，明年則小幅下滑0.1個百分點。

通貨膨脹方面，台灣通膨壓力明顯低於全球，2022年與2023年通貨膨脹率預估值分別為3.1%與2.2%。至於失業率，台灣今、明兩年預估都將維持在3.6%的持平水準。

亞洲主要國家部分，中國經濟成長率從去年的8.1%，大幅下修至2022與2023年的3.2%與4.4%，今、明兩年通貨膨脹預估值皆為2.2%；日本今、明兩年經濟成長率預估為1.7%與1.6%，通貨膨脹率為2.0%與1.4%。

韓國今、明兩年經濟成長分別為2.6%與2.0%，通貨膨脹率則為5.5%與3.8%；新加坡經濟成長則為3.0%與2.3%，通貨膨脹率分別為5.5%與3.0%；香港經濟表現不佳，今年經濟成長率預估為負0.8%，明年則有望轉正，達到3.9%。通貨膨脹率則分別為1.9%與2.4%。

通貨膨脹 貨幣 新加坡

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