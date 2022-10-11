美聯邦眾議員溫斯卓普訪台　將晉見蔡英文

美國聯邦眾院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（左）今天率團抵台訪問，外交部由北美司司長徐佑典（右）到場接機，溫斯卓普訪台期間，將就台美關係、區域安全與經貿等議題與拜會單位交換意見。記者黃仲明／攝影

聯邦眾院 情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨 首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH），台灣當地時間11日下午率領訪問團搭乘中華航空CI-792航班自河內抵台，班機於下午2時56分抵達桃園國際機場。溫斯卓普訪台期間，將就台美關係、區域安全與經貿等議題與拜會單位交換意見。

溫斯卓普抵台時，由台外交部北美司司長徐佑典到場接機，溫斯卓普下機後並未發表談話。溫斯卓普原本穿著輕便水藍色外套，下機後一路步行，後與徐佑典談話後，決定向同行人員商借西裝外套，並與徐佑典合照，媒體拍攝完畢之後，一行人改搭電動車離開候機室。

聯邦眾院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（右）今天率團抵台訪問，外交部由北美司司長徐佑典（左）到場接機。記者黃仲明／攝影

溫斯卓普及聯邦眾議員 莫頓（Seth Moulton, D-MA）於10月11日至13日分別率團訪台；訪團成員另包括聯邦眾院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲（Michael Waltz, R-FL）及凱希力（Kai Kahele, D-HI），兩團共由4位聯邦眾議員組成。台外交部對前述聯邦眾議員的到訪表達誠摯歡迎。