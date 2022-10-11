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Mercer評比全球44個退休金體系 台灣排名倒數第8

編譯林聰毅／綜合外電
最新調查顯示，冰島的退休金體系高居全球第一，是舉世最佳的退休地。路透
最新調查顯示，冰島的退休金體系高居全球第一，是舉世最佳的退休地。路透

一項全球退休金體系的排名調查指出，冰島是全球最佳的退休國家，台灣在44個受調查國家或地區中名列倒數第八，在東亞地區僅高於南韓，但落在日本及中國之後。

根據人力資源顧問業者美世（Mercer）和特許金融協會（CFA）的全球退休金指數 （Mercer CFA Institute Global Pension Index），冰島、荷蘭和丹麥的退休金體系蟬聯世界前三名，三者均被列為A級（80分以上）；四至十名依序為以色列、芬蘭、澳洲、挪威、瑞典、新加坡及英國。加拿大排13、德國17，美國第20名。

在亞洲方面，以列入A級的新加坡的排名最高，香港、日本、中國、台灣、南韓均被列為C級（50至65分），排名依序第19、35、36、37及38。泰國則墊底，排名第44，菲律賓第43，排名倒數第二，印度排倒數第四，為41名。

拜修改計分方式之賜， 今年台灣的分數上升至52.9，高於去年的51.8。這項調查對台灣的退休金體系的描述包括：提高最窮高齡族群的最低支持水準；引進一項規定須將部分退休金給付視為收入來源；引進一項規定以確保所有私人退休金計畫的給付須保留至60歲；隨著預期夀命增加，提高老年人的勞動參與率。

這項調查發現，當前薪資成長趨緩、通膨上揚和許多資產類別投資報酬率下降的經濟環境，為退休收入體系帶來了額外的財務壓力。

報告還提出建議，面對人口高齡化、政府債務膨脹和低出生率所帶來的日益嚴重威脅，幾乎所有國家或地區都需要提高退休年齡。

退休金 新加坡 冰島

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