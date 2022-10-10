雙十國慶焰火在嘉義 2.6萬發煙火彈施放 令人嘆為觀止

中華民國111年國慶焰火在嘉義故宮南院施放，全程45分鐘精彩綻放，配合無人機表演精彩奪目，引起在場民眾驚呼連連。記者黃仲裕／攝影

中華民國 國慶焰火今晚8時在故宮南院登場，施放2.6萬焰火彈長達45分鐘，吸引25萬民眾湧入故宮南院與嘉義縣治四周觀賞，焰火結束後，水舞與無人機秀接續演出，人潮久久不願散去。

國慶焰火在故宮南院西側施放，總統蔡英文 、立法院長游錫堃、嘉義縣長翁章梁等人到場欣賞。翁章梁告訴中央社記者，故宮南院與嘉義縣治四周共湧進25萬人。

故宮南院說，南院戶外開放區域，擠入5萬3000人，擠到幾乎走不動，且人手一機，記錄焰火高掛天空的一刻。

嘉義縣府指出，今年國慶焰火結合水舞光雕、無人機秀及台北愛樂管弦樂團跨媒介演出，施放2.6萬焰火彈，時間長達45分鐘，並以600台無人機排出史上最大中華民國國旗。

縣府表示，今年焰火分四大主題「守衛國土你我同行、農工嘉義領航起飛、相信自由勇往直前、衝出雲天世界同心」，每個主題都由管弦樂團演奏切合的音樂，曲目包括捍衛進行曲、阿里山 的日出、鄧雨賢「四月望雨」組曲、伍佰作品組曲「你是我的花朵、世界第一等、衝衝衝」等。

翁章梁說，國慶焰火施放主題除呼應「世界和平、人民自由」的普世價值觀論述，並凸顯「台灣民主」是世界最美麗的風景，大家要齊力捍衛。

國慶焰火施放完畢後，故宮南院水舞與無人機秀再接續15分鐘演出，擠在南院的人潮捨不得散場，直到表演結束。 中華民國111年國慶焰火在嘉義故宮南院施放，無人機排出守土衛國字樣。記者黃仲裕／攝影 中華民國111年國慶焰火在嘉義，10日晚間共施放2萬6000發焰火彈，並搭配無人機展演，在黑夜中以600台無人機排出中華民國國旗。（嘉義縣政府提供）中央社

中華民國111年國慶焰火昨晚在嘉義故宮南院施放，全程四十五分鐘，配合無人機表演，精彩奪目。記者黃仲裕／攝影

中華民國111年國慶焰火在嘉義故宮南院施放，無人機排出守土衛國字樣。記者黃仲裕／攝影