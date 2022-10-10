台北賓館國慶晚宴 蔡英文為帛琉總統導覽台灣美食

台外交部10日晚間在台北賓館舉辦中華民國111年國慶酒會，總統蔡英文（前左6）與友邦帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前左5）、外交部長吳釗燮（前左4）、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（前左3）等嘉賓出席，一同欣賞表演。中央社

中華民國111年國慶晚宴10日晚間在台北賓館舉行，總統蔡英文 、副總統賴清德 分別替帛琉總統惠恕仁、AIT處長孫曉雅等貴賓，導覽例如馬祖淡菜、高粱巧克力等特色台灣美食 ，並親自手工製作肉燥偶籤，場面熱鬧。

「守土衛國，你我同行」國慶大會上午在台灣總統府前精彩落幕，另一重頭戲是晚間在台北賓館舉行的國慶晚宴，除有知名表演團體現場演出外，更有異國美食及台灣小吃、飲料供外賓嚐鮮。

蔡英文、賴清德、台外交部長吳釗燮、國安局長陳明通、帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、日本台灣交流協會代表泉裕泰及各國使節代表等人共襄盛舉。

台北賓館外現場備有台灣各地美食攤位，蔡英文與惠恕仁一起將手工製作「肉燥偶籤」放到香蕉葉上，參觀融合台灣在地特色的「西尾半島物產店」、「瑰季手作甜品」、「李董偶貴手作美食坊」、「啤酒頭釀造」及「白水豆花」等攤位。

蔡英文、賴清德結束美食攤位導覽後，便與外賓進入賓館內觀賞優人神鼓、古牧特舞蹈劇場、新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團及舞蹈生態系創意團隊的精彩演出。

今年的晚宴菜色相當多元，分別有「國際」、「清真」、「台灣」、「西式小點」及「素食」等類別。台灣美食部分，則有馬祖南竿芙蓉淡菜、紅糟巴斯克蛋糕、肉燥偶籤、彰化雞肉沙拉、高雄竹筍櫻花蝦米糕、客家爛筍、客家芋頭扣肉、鹹酥雞，馬祖高粱巧克力等。