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加拿大議員率團訪台參加國慶 蔡英文11日接見

記者丘采薇／台北即時報導
台外交部北美司司長徐佑典（左三）代表我國政府，在桃園機場歡迎由史葛洛眾議員（左四）所率領的加拿大「加台國會議員友好協會」訪問團。圖／台外交部提供
台外交部北美司司長徐佑典（左三）代表我國政府，在桃園機場歡迎由史葛洛眾議員（左四）所率領的加拿大「加台國會議員友好協會」訪問團。圖／台外交部提供

加拿大「台加國會議員友好協會」會長暨眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）率團於雙十國慶期間訪問台灣，並出席國慶慶典活動。總統府發言人張惇涵今天表示，全球疫情蔓延兩年多以來，加拿大國會議員首度組團訪台，總統府表達誠摯歡迎與感謝，蔡總統將在明天上午於總統府內接見訪問團。

張惇涵表示，台灣與加拿大互為印太區域的重要民主夥伴，雙方在經貿、安全、婦女賦權等多項領域交流密切。近年來，加國行政及國會部門對於台灣的支持也不遺餘力；不僅在國會通過許多友台議案，國會及行政部門更大力支持台灣的國際參與，並且皆以實際行動，展現對台海及印太地區和平穩定的高度關注。

張惇涵表示，「台加國會議員友好協會」共有97位參眾議員，是加國支持台灣的堅定力量，而此行也是史葛洛第4度訪台。本次訪團成員另包括亞可諾（Angelo Iacono）、川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）、馬泰爾（Richard Martel）、路易斯（Chris Lewis）等，4位跨黨派聯邦眾議員。期盼透過面對面交流，持續深化台加合作夥伴關係，並持續為印太區域的和平穩定貢獻民主之力。

加拿大 眾議員 疫情

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