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旅館床縫衝出「30隻腳深色大怪蟲」嚇壞 網友喊想要1隻

聯合新聞網／ 即時報導
一名網友在飯店看到「超大怪蟲」，有人指出應該是「蚰蜒」。圖擷自PTT
一名網友在飯店看到「超大怪蟲」，有人指出應該是「蚰蜒」。圖擷自PTT

台灣一名網友在雙十國慶連假入住飯店，沒想到卻遇到30隻腳的「超大怪蟲」以超快速度爬行，讓他嚇得瞬間從床上跳起來。他將詭異的照片PO到PTT，許多人第一眼看到頭皮發麻，然而也有人羨慕表示「家裡有一隻就好了」。

該名網友於「WomenTalk」發文，指自己在飯店滑手機滑到一半，床縫卻突然衝出一隻超大怪蟲，以超快的速度在面前爬行，「我連叫都來不及叫，立馬從床上跳起來」。照片曝光後，許多網友認出這隻怪蟲是「蚰蜒」（ㄧㄡˊㄧㄢˊ，音同油鹽），其實是一種益蟲。

可怕的長相引起鄉民熱議，不少人指出「他只是長得比較醜一點」、「這個跑超級快 會抓小蟲吃」、「有他蟑螂蜘蛛拉雅都會不見」。甚至有人表示相當羨慕，「家裡有一隻就好了」，有牠們天天巡邏家裡超安心。

不過也有大批網友直言完全無法接受，「這酷炫外形看到會嚇死」、「嚇到魂飛魄散」、「覺得我寧願看到小強」、「噁 真的好噁」、「生理上真的無法接受」。

蚰蜒一般體長為3到6公分，身體呈現黃灰色或深褐色。喜歡陰暗且潮濕的環境，以其他小型節肢動物如白蟻、蟑螂等小昆蟲為食。具有15對步足，行走速度甚至可達到每秒40公分。值得一提的是，雖然外觀看起來相當不討喜，但在日本卻有人當成寵物飼養，在寵物店可以看到牠們的身影。

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