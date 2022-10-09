北市掀「深蹲」大戰 蔣萬安團隊澄清並未納入政見

國民黨台北市長參選人蔣萬安提出「深蹲20下免費搭1次公車」政見，引發外界議論。無黨籍台北市長參選人黃珊珊(中)9日下午拜訪宮廟行程受訪時現場示範深蹲。(中央社)

國民黨台北市長參選人蔣萬安近來提出「深蹲20下免費搭1次公車」，引發民進黨台北市長參選人陳時中 及其團隊批評，不過無黨籍台北市長參選人黃珊珊則大方示範深蹲，還分享今年度的運動目標。蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘表示，「深蹲換乘」僅是在論壇的演講舉例，並未納入政見。

陳時中今天受訪說，深蹲20下對老人家來說滿困難的，不過他可以做兩組15下；而台北市長參選人陳時中政策小組召集人管碧玲則批評，現行已有1280吃到飽，深蹲換車票沒有誘因，且在公車站運動，對呼吸健康不妥當；黃珊珊則是在拜訪木柵忠順廟時大方示範深蹲，她還說，今年腳踏車騎到彰化，明年目標台南，馬拉松去年跑5公里，今年跑10公里，明年目標21公里。

蕭羽耘表示，「深蹲換乘」僅是蔣萬安針對淨零減碳 ，在論壇的演講舉例，並未納入政見，建議陳團隊弄清楚內容後再發表意見，免得像陳時中評論馬斯克 一樣，第一時間忘記表達抗議，還稱馬斯克是成功企業家，後來才「急轉彎」補上抗中保台，「先稱讚、後譴責」的行為令人尷尬。

蕭羽耘表示，蔣萬安昨在論壇中，提及羅馬尼亞的「深蹲換乘」是全民參與節能的例子，但管、陳兩人直接抓錯重點，一個搬出1280月票瞎扯體能，年齡偏差；另一個則報上自我可以深蹲的次數；不過，蔣萬安要強調的重點是全民參與環保、善盡全球公民責任，「不懂管碧玲、陳時中為何要『竹篙湊菜刀』？」

蕭羽耘質疑，陳時中當時人在論壇現場，但團隊仍舊做出悖離事實的解讀，她說，有三種可能性，第一是不夠具有國際觀，無法理解國外節能城市的理念；其次，陳時中心不在焉、沒在專心聽對手發表看法；最後則是團隊刻意扭曲做政治操作、移花接木，「沒有國際觀事小，但相信不夠專注、曲解他人原意，都是台北市民厭惡的行為」。