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蔣萬安提「深蹲20下免費搭1次公車」 舉國外減碳實例

中央社台北9日電
台北市長參選人蔣萬安（左起）、黃珊珊、陳時中出席「2022台灣氣候行動博覽會－氣候治理．淨零台北」，蔣萬安提出「深蹲20下免費搭1次公車」。記者曾吉松／攝影
台北市長參選人蔣萬安（左起）、黃珊珊、陳時中出席「2022台灣氣候行動博覽會－氣候治理．淨零台北」，蔣萬安提出「深蹲20下免費搭1次公車」。記者曾吉松／攝影

氣候治理政策，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天拋出「深蹲20下免費搭1次公車」惹議。蔣萬安今天說，目的是讓民眾了解及執行減碳生活，並舉例國外大城鼓勵民眾運動換得車票。

蔣萬安上午陪同台北巿議員游淑慧在內湖東湖市場掃街拜會前，接受媒體聯訪，做出上述表示。

媒體詢問，蔣萬安昨天在2022台灣氣候行動博覽會發表氣候治理政策拋出「深蹲20下免費搭1次公車」惹議，以及自身是否能做到深蹲20下。

蔣萬安對此表示，「他當然可以深蹲20下」，其實氣候變遷問題及治理方案，絕對不是只靠政府訂立政策，民眾行動參與也非常關鍵，包括國外的羅馬尼亞第二大城就正在進行鼓勵民眾運動，換得健康車票來搭乘大眾運輸交通工具；他是希望讓民眾去了解執行減碳生活，才能實質幫助台北巿儘速達成階段性的減碳目標。

蔣萬安競選團隊成員提及，蔣萬安8月底公布體育政見，市府將設計運動App供下載，市民透過掃描QR CODE便可累積健康紅利點數，可兌換如公車票、美術館門票，或於與市府合作廠商消費享折扣，提供讓市民有感的小確幸。

媒體追問，昨天在台灣氣候行動博覽會與對手陳時中、黃珊珊的一場小辯論，讓外界稱終於擺脫負面選戰（舉），所謂的負面選戰是誰起的頭。

蔣萬安回應表示，昨天活動非常好，讓3人可以實質討論很多氣候治理政策議題；負面選舉部分，蔣萬安說，民進黨才是始作俑者，透過媒體去攻擊張善政、高虹安，甚至不惜造謠，而陳時中也是共犯集團的一分子，陳時中最沒有資格來抱怨負面選舉。

減碳 陳時中 氣候變遷

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