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直播／雙十國慶晚會「守土衛國 你我同行」

記者朱冠諭／桃園即時報導
「2022 守土衛國 你我同行」國慶晚會在桃園陽光劇場舉行，蔡英文總統(左)出席觀賞節目並致詞。記者胡經周／攝影
「2022 守土衛國 你我同行」國慶晚會在桃園陽光劇場舉行，蔡英文總統(左)出席觀賞節目並致詞。記者胡經周／攝影

台灣今年雙十國慶晚會在桃園陽光劇場盛大登場。台總統蔡英文致詞，提到桃園8年來在市長鄭文燦帶領下發展快速，創造許多就業機會；桃園也是僑胞回家的第一站，13日邊境就要解封，歡迎更多國際朋友到台灣，促進更多國際交流。

影片來源：YouTube

蔡英文表示，明天就是國慶日，歡迎好朋友從世界各地回到台灣；六都中，桃園是最晚升格的直轄市，但是這8年以來，在鄭文燦帶領下，桃園發展快速，在國內媒體調查滿意度都排在前段班，國際上城市評比也拿到不少獎項，這幾年桃園以智慧城市作為亮點，吸引更多的產業進駐，包括捷運、社宅、鐵路高架化以及會展中心，許多在桃園的建設都在加速進行，帶動人口移入，過去8年新增21萬人口。

蔡英文表示，桃園是國門之都，也是僑胞回家的第一站，這幾年來政府推動投資台灣3大方案，得到很多台商響應，目前桃園累積的投資金額超過新台幣3400億元，是所有縣市第一名，創造最多就業機會，現在「桃園挺台商，台商挺台灣」，已經成為一股互相帶動成長的正向力量。

蔡英文表示，很高興今晚大家能聚在一起，共度中華民國111年的國慶，今年的國慶主題是「守土為國、你我同行」，過去這一年，全民共同攜手團結，克服了許多的挑戰；面對疫情，一起努力度過最困難的時刻，再過一天，也就是10月13日，邊境就要解封，歡迎更多的國際朋友來到台灣，促進更多的國際交流。

蔡英文表示，面對外來的挑戰，國軍弟兄姊妹的冷靜沈著，在第一線守護國人的安慰，只要全民同心協力，一定能夠守護國土家園。相信時間已經看到台灣的任性，以及捍衛自由、民主的決心，更多共享民主價值的國際夥伴也會一起努力，維護區域的穩定和平。

台總統蔡英文在雙十國慶晚會致詞。記者朱冠諭／翻攝
台總統蔡英文在雙十國慶晚會致詞。記者朱冠諭／翻攝

蔡英文 邊境 就業

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