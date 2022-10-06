北京加強反獨促統 陸委會：防中共20大後干預台民主

陸委會主委邱太三6日列席立法院進行業務報告並備詢，提到中共20大亦將影響其對台政策動向。（記者廖士鋒／攝影）

中共20大 即將召開，陸委會主委邱太三昨在立法院表示，中共20大之後對台政策動向亦將受到影響，將持續評估掌握中共謀台策略及動態，預為研判可能發展、妥適應處，並防範其干預台灣民主機制的正常運作。

邱太三昨赴立院報告業務並備詢時指出，中共總書記習近平在20大延任後，其新時代政治路線與體制將進一步建立與鞏固，治理方針或將因應內外部情勢發展調整，亦將影響其對台政策動向。

邱太三表示，隨著中共實力逐步擴大且不斷強調在發展戰略中推進統一進程，北京 當局對台工作已進入加強實踐「反獨促統」階段，並且通過單方設計、脅迫恫嚇及統戰滲透、操作灰色地帶，及運用國際法干擾、阻礙台灣與國際社會互動合作等，遂行其對台目標。

對於此一趨勢，邱太三強調，陸委會將持續評估掌握中共謀台策略及動態，預為研判可能發展、妥適應處，並防範其干預台灣民主機制的正常運作。

另外，陸委會在書面報告中評估中共20大前後大陸社會經濟情況，指中國年來經濟發展受上海疫情封控衝擊衰退，而8月以來中國多省分因乾旱實施限電限產，影響秋糧生產；爛尾樓風波、河南村鎮銀行事件和各地銀行擠兌現象，涉及長期監管不周和房地產市場硬著陸衝擊，衍生系統性金融風險疑慮，引發民心浮動。

陸委會指，中共官方強調要全方位守住安全底線，保交樓、穩民生；惟相關問題係長期結構性問題，恐難在中共20大前妥處，或將不時爆發，動搖社會穩定。