我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉斯維加斯賭場外驚傳多人遭刺 1死5傷 嫌已落網

等待非農報告 道指跌346點

北京加強反獨促統 陸委會：防中共20大後干預台民主

記者廖士鋒／台北7日電
陸委會主委邱太三6日列席立法院進行業務報告並備詢，提到中共20大亦將影響其對台政策動向。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會主委邱太三6日列席立法院進行業務報告並備詢，提到中共20大亦將影響其對台政策動向。（記者廖士鋒／攝影）

中共20大即將召開，陸委會主委邱太三昨在立法院表示，中共20大之後對台政策動向亦將受到影響，將持續評估掌握中共謀台策略及動態，預為研判可能發展、妥適應處，並防範其干預台灣民主機制的正常運作。

邱太三昨赴立院報告業務並備詢時指出，中共總書記習近平在20大延任後，其新時代政治路線與體制將進一步建立與鞏固，治理方針或將因應內外部情勢發展調整，亦將影響其對台政策動向。

邱太三表示，隨著中共實力逐步擴大且不斷強調在發展戰略中推進統一進程，北京當局對台工作已進入加強實踐「反獨促統」階段，並且通過單方設計、脅迫恫嚇及統戰滲透、操作灰色地帶，及運用國際法干擾、阻礙台灣與國際社會互動合作等，遂行其對台目標。

對於此一趨勢，邱太三強調，陸委會將持續評估掌握中共謀台策略及動態，預為研判可能發展、妥適應處，並防範其干預台灣民主機制的正常運作。

另外，陸委會在書面報告中評估中共20大前後大陸社會經濟情況，指中國年來經濟發展受上海疫情封控衝擊衰退，而8月以來中國多省分因乾旱實施限電限產，影響秋糧生產；爛尾樓風波、河南村鎮銀行事件和各地銀行擠兌現象，涉及長期監管不周和房地產市場硬著陸衝擊，衍生系統性金融風險疑慮，引發民心浮動。

陸委會指，中共官方強調要全方位守住安全底線，保交樓、穩民生；惟相關問題係長期結構性問題，恐難在中共20大前妥處，或將不時爆發，動搖社會穩定。

中共 20大 北京

上一則

你丟我撿...台中清潔隊「淨山」活動前竟先丟垃圾 惹議

延伸閱讀

台經濟部次長：因應中國可能封鎖 台灣正儲備關鍵物資

台經濟部次長：因應中國可能封鎖 台灣正儲備關鍵物資
北韓試射飛彈 北京籲恢復對話協商 防止局勢升級

北韓試射飛彈 北京籲恢復對話協商 防止局勢升級
兩岸還在對立...27台人跑到廈門當「公僕」 罰3千美元

兩岸還在對立...27台人跑到廈門當「公僕」 罰3千美元
小三通何時重啟？金馬澎多次喊話 陸委會跳針：研議中

小三通何時重啟？金馬澎多次喊話 陸委會跳針：研議中

熱門新聞

高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29
高雄謝姓男子開車前往鳳山一間餐廳用餐，並將寵物狐獴留在車上開窗通風，不料狐獴卻自行解開胸背帶跳車逛街，經報警協尋後，順利尋回。（高市鳳山警分局提供/中央社）

趁主人用餐 狐獴自行解繩跳車逛大街 市警尋回

2022-10-04 14:06
圖為台空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。（本報資料照片）

紐時：防解放軍犯台 美計畫將台灣變成龐大武器庫

2022-10-05 16:13
蔡友才於2010年7月1日至2016年3月31日期間，擔任兆豐國際商業銀行董事長。(本報系資料照)

兆豐銀紐約分行遭美裁罰 蔡友才被求償巨額今判決逆轉

2022-10-04 10:25

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？