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台經濟部次長：因應中國可能封鎖 台灣正儲備關鍵物資

中央社倫敦6日專電
台灣經濟部次長陳正祺接受英國媒體「泰晤士報」採訪時說，台灣正儲備關鍵物資，以因應中國可能的對台封鎖行動及台海爆發衝突。圖為台灣進行軍事演習。(美聯社)
台灣經濟部次長陳正祺接受英國媒體「泰晤士報」採訪時說，台灣正儲備關鍵物資，以因應中國可能的對台封鎖行動及台海爆發衝突。圖為台灣進行軍事演習。(美聯社)

台灣經濟部次長陳正祺接受英國媒體「泰晤士報」採訪時說，台灣正儲備關鍵物資，以因應中國可能的對台封鎖行動及台海爆發衝突。

根據「泰晤士報」（The Times）今天刊登的報導，陳正祺指出，為因應可能的軍事衝突，台灣已展開糧食、能源及關鍵物資貯備，包括製造業所需物料。

他透露，台灣已建立相關系統，且每月盤點庫存；糧食、關鍵物資、礦產、化學製品、能源等庫存都必須能支撐一段時間。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月上旬訪台，北京藉故升高對台軍事壓力，在台灣周邊舉行大規模軍事演訓，並朝台灣發射飛彈。

陳正祺說，受疫情影響，台灣建立關鍵物資儲備的速度在過去兩年放緩，但近幾個月速度已回升。陳正祺未向「泰晤士報」透露台灣的個別物資儲量需多大，才足以應對北京的封鎖或攻擊。

陸委會主委邱太三告訴「泰晤士報」，若中國國家主席習近平順利進入第3個任期，中方料將加大對台灣的脅迫和威嚇力道，以達成控制台灣的目標。中方將強化所謂的「反台獨」行動並推進「統一」。

邱太三分析，北京將運用威嚇脅迫、灰色地帶活動及國際法，干涉或阻礙台灣與國際社會的互動和合作。

儘管與中國的政治關係緊張，「泰晤士報」指出，台灣有大量對中貿易。對此，陳正祺說，「中國是我們的最大貿易夥伴，這是事實；中國是世界最大工廠、最大貿易國，這也是事實」。

他指出，依據這些事實，「坦白說，我不認為短期內我們能徹底與中國脫鉤」，這「不實際」。

北京 眾院 裴洛西

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