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蘇紫雲：台國軍「第一擊」與「第一槍」不同 必須釐清

記者洪哲政／台北即時報導
圖為台空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。資料照片／台國防部提供
圖為台空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。資料照片／台國防部提供

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲5日表示，國軍對敵的「第一擊」(first strike)、與「第一槍」(first shot)不同，前者是戰爭層級的國家和戰決策，後者則是接戰規則中的「先制射擊」，兩者位階的釐清，將更有利於兼顧國家安全、官兵安全，以及部隊信心建立。

國防部長邱國正5日在立法院答詢表示，海峽中線的默契已被中共毀掉，現狀已被改變；而台灣國軍現已調整經常戰備時期突發狀況處理規定，「只要（解放軍）航空器、航海器越界了，不等它是否有第一擊，就要把它擊毀」。解放軍一旦踩入台「紅線」，國軍一定會反制。但實際作為不便公開說明。

蘇紫雲表示，關於所謂的紅區屬於領土主權的保護，依照國際法層面，在領海領空主權範圍內，國家可以遂行自衛權，可以強制力排除外來威脅，這是聯合國憲章所承認的國家自衛原則。

他進一步說，國際實務層面上，在領海、領空對入侵的軍事機艦行使開火權，具有合法與正當性，一般會先進行鑑別，也就是入侵敵機領空的行動，接續進行警告射擊、甚至直接摧毀。例如2019年7月中俄軍機入侵韓國獨島，韓國空軍 F-15、F-16戰機便拉開機砲進行警告射擊予以驅離，2019年6月土耳其以F-16戰機直接擊落侵領空的兩架俄機等都是具體案例。

蘇紫雲表示，至於「第一擊」(first strike)、應與「第一槍」(first shot)的議題需加以區別。但由戰爭研究的理論與實務觀察，第一擊通常是指戰爭層級的國家戰和決策，也就是對敵方主動發起攻擊，相對應的是「第二擊」(second strike)、「反擊」(counter attack)。而「第一槍」其實較接近戰術層級的「先制射擊」(first shoot)，也就是執行任務遭逢危險時行使自衛權以確保人身與裝備安全，屬於「接戰規則」(rules of engagement, ROE)。他呼籲，兩者的位階進一步釐清，將更有利於兼顧國家安全、官兵安全，以及部隊信心建立。

解放軍 國防部 驅離

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