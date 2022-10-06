高虹安批施壓資策會 柯建銘：民眾黨私設刑堂才是施壓

民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文抄襲疑雲，資策會昨天改口稱，高虹安博士論文7、8成雷同，是引用比例不當，高虹安痛批是民進黨 團施壓，讓資策會改口。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，「我只是發公文去了解真相，何來施壓，民眾黨團開記者會邀請資策會到場，私設刑堂，這才是施壓，請高虹安好自為之。對於高虹安自比是中研院前院長翁啟惠，柯建銘說，實在太扯了，高虹安只是鬧笑話，把自己走入絕境。

高虹安博士論文遭指控涉嫌抄襲曾參與過的資策會計畫案，資策會昨天說，高虹安論文7、8成雷同，擬提告。民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，批評民進黨「押人取供」，是黑道式選舉，質疑現在是「綠色恐怖」時代。

柯建銘表示，經濟部、資策會昨天在經濟委員會公開發言，大家都知道高虹安高傲、虛假、逃避問題，現在人設破滅，竟然還甩鍋把責任推給別人施壓。

柯建銘說，高虹安要面臨道德面、政治面跟法律面問題，高虹安是參選人也是政治人物，當然要接受挑戰跟考驗，不能因為是參選人或民眾黨，別人都不能質疑，否則就要用網軍出征。

柯建銘認為，高虹安面對整件事情行為偏差，危機處理能力差，柯建銘更稱高虹安視危機製造機，遇到問題就硬拗，很難自圓其說，導致問題永遠沒辦法解決，呼籲高虹安誠懇面對問題，不要再說別人施壓。

針對高虹安拿翁啟惠為例自比，柯建銘說，「實在太扯了！」資策會拿國家的錢，立法院發文調資料卻說是施壓，毫無法律常識，而且高虹安一下自比張淑娟，一下又拿翁啟惠自比，只是鬧笑話，把自己走入絕境。