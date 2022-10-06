美要將台灣變成武器庫？國安局長回應了

台國安局長陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。圖／取自台立法院直播

紐約時報披露美國有意將台灣變成龐大的武器庫，台國安局長陳明通上午表示，美國絕對有決心實現台灣關係法 ，安全議題上美國對台是戰略清晰，但細節需要觀察。對於美國中央情報局官員聲稱2027年台海情勢是升高的，陳明通認為，每個時間節點我方都要認真思考，讓中國不要輕啟戰端。

陳明通上午率相關情報機關首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。國民黨立委江啟臣質詢時關切中國領導人習近平 能否順利連任，陳明通表示，在中國動態清零政策下，經濟下滑雖然十分嚴肅，但他研判習近平仍將連任。習近平前兩任是合法任期，第三任是爭議任期，雖有爭議，但仍會繼續下去。

陳明通說，習近平目前將大陸經濟交給李克強這個系統，政治軍事自己抓，習過去認為台灣問題不能一代拖過一代，並以解決台灣問題作為延長任期的解釋，現在不能不解決，但解決之後就沒有連任理由，也會造成國際反彈與台灣抵抗，習必須審慎評估代價有多高，會否影響政權。而台灣必須作好準備，讓共軍 對台動武不可能贏，同會遭受經濟杯葛、外交上孤立，「像現在的俄羅斯，其實蠻糟糕的」，代價足以影響中國的發展，造成所謂中華民國偉大復興中斷，「我們一定要讓對方清楚這個訊息，讓中國不敢輕易動手」。

立委追問，習近平會否在就任後直接對台動手？陳明通說，要看什麼型態，須密切觀察，像八月的環台軍演。

而對於美國CIA局長公開表示2027年台海情勢是升高的，陳明通表示，不管是2027、2025、2023時間點，每個節點都要認真思考，讓中國不要輕啟戰端。

立委表示，陳明通曾公開稱，蔡英文當總統，兩岸不會有事，但八月共軍的環台軍演已發生，CIA局長還公開說2027台海情勢是升高的，美國CSIS智庫調查中，77%認為台灣獨立馬上打，63%認為兩岸未來十年內會發生衝突。情勢顯然與陳明通的說法相悖。

陳明通重申，不管是2027、2025、2023都是節點，1949年以來中國無時無刻不要併吞台灣，但不會有戰爭，我方要提高警覺，而此次圍台軍演仍定義為軍演，中國展現態勢。

而紐時報導美國計畫要將台灣變成龐大的武器庫，江啟臣詢問說，此事讓他想到台灣政策法案草案中有65億元軍援款，美國國會是善意友台，但行政部門對軍事援助台灣，究竟是真的還假的？陳明通表示，美國絕對有決心實現其台灣關係法；立委追問陳明通，是否認為65億軍援台灣是會實現，是美行政部門想做的？陳明通說，包括美國拜登總統一再重申台灣關係法與六大保證，戰略上很清楚，安全議題上美國是戰略清晰，但細節需要觀察。