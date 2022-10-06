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民進黨選情陷泥淖 游盈隆指2大原因：戰貓變成肥貓

記者蔡晉宇、侯俐安／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照

台灣九合一選舉倒數50天，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，6都16縣市選情陷入空前不確定狀態，而許多證據顯示，選情正往不利民進黨的方向發展。他說，會讓黨及候選人陷入今日這樣的泥淖？一言以蔽之，兩個原因，一是輕敵，二是榮華富貴的好日子過慣了，「戰貓變成肥貓」。

游盈隆稍早在臉書發文表示，民進黨內有識之士此刻憂心如焚，如果選舉結果真的只剩兩都兩縣，地方執政版圖全面退縮到南台灣一隅，那意味民進黨可能正遭遇一次比2018更可怕的劫難，後果當然不堪設想。

他說，民進黨號稱選舉起家，黨內不乏選戰經驗豐富的人，為什麼會讓黨及候選人陷入今日這樣的泥淖？一言以蔽之，兩個原因，一是輕敵，二是榮華富貴的好日子過慣了，戰貓變成肥貓。其他更深層的、涉及基本信念與核心價值的問題姑且不談。

游盈隆寫到，民進黨人現在一定很懷念去年1218否決四大公投的豐功偉業。原本岌岌可危被在野黨和民間團體四比零，卻憑最後50天絕地大反攻，最後翻轉成功，全面封殺四大公投案。接著乘勝追擊，今年初1月9日「中二補選」，舉全黨之力強壓顯赫地方豪族顏家，奪回一席立委，何等神勇風光。這自然成為民進黨支持者茶餘飯後津津樂道的兩件事。

他說，9月初候選人正式登記後，選戰將全面開打之時，黨內府院高層之間瀰漫著要複製四大公投模式，以秋風掃落葉之姿贏得2022地方大選。如今看來，這種想望離現實太遠，根本是一場無聊的春夢，因為四大公投模式無法複製。為什麼去年四大公投模式無法複製？

他分析，想想看去年公投前50天的場景。民進黨10月28日彷彿突然醒過來，蔡總統兼黨主席下令全黨積極備戰，規畫300場大小造勢場合，後來試圖追加到2100場，打算進行一次正面對決，全黨上下要用具體政策論述說服社會大眾。

他接著寫到，果然從10月30日開始，民進黨發動了一系列史無前例的群眾演說，而最詭異的是，國民黨當時基本上偃旗息鼓，其他在野黨插不上手，只見民進黨以近乎「獨唱」、「獨白」的方式，向社會大眾單向傳輸執政當局的政策理念，媒體則識相地瘋狂報導。

民進黨四大公投絕地大反攻為什麼成功？游盈隆說，至少有兩個必要條件：第一，有完整論述，不管論述是不是好、是不是對、是不是歪裡；第二，民進黨要Solo，要獨唱，在野黨集體消音，或接近集體消音。這兩個必要條件，目前看起來都付之闕如，怎麼複製？

游盈隆說，民進黨渴望大贏2022地方選舉，但7、8月蔡總統兼黨主席率先放火，下令黨公職力挺林智堅清白，然後行政院與各部會跟著出包，授人以柄的蠢事、鳥事或駭人聽聞的事層出不窮。以致於總統聲望、內閣滿意度、政黨支持度顯著急遽下滑。

此外，他說，更直接相關的是，選戰至今黨中央沒有提出足以打動人心的選戰號召，或任何有意義的選戰議題，造成各大輔選天王一人一把號，各吹各的調，6都16縣市長候選人各搞各的，其中不乏初次參選的菜鳥，笑料百出，包括陳時中在內。連黨秘書長林錫耀都不禁感嘆「這次選舉雜音太多」。物必自腐，而後蟲生，該怪誰呢？

民進黨 公投 臉書

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