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俄烏戰爭啟示 台國防部：預期俄消陸長 籲協力圍堵中國

記者張文馨／華盛頓即時報導
立法院司法及法制、外交及國防委員會聯席會議上午併案審查陸海空軍刑法部分條文修正草案等案，台國防部副部長王信龍出席備詢。記者陳正興／攝影
立法院司法及法制、外交及國防委員會聯席會議上午併案審查陸海空軍刑法部分條文修正草案等案，台國防部副部長王信龍出席備詢。記者陳正興／攝影

中華民國國防部軍備副部長王信龍3日在美台國防工業會議發表專題演說，他表示，可預見俄烏戰後，俄羅斯威脅能力降低，中國勢力擴張，加劇印太乃至全球安全環境惡化，需提高警覺應對中國崛起，協力合作戰略圍堵中國。

王信龍提到3處可合作面向，首先，美台加強分享預警情資，希望與友盟整合無人機電子訊號情報，共同發展反制中國無人機侵擾。

其次，王信龍說，為應對中國的反介入作戰和海上封鎖，台灣應建立戰爭儲備能量與後勤需求備份，確保糧食、油料及彈藥充足。

第三，王信龍提到，俄烏戰前雙方出現大規模網路攻防，影響烏國政府、金融機構運作乃至民心穩定；若中國對台發動攻擊，必先侵駭通信、網路及海底電纜等關鍵基礎設施，並攻擊台灣軍隊指管通情系統，製造台灣社會恐慌，切斷台灣與國際通聯管道，阻止台灣爭取外援，使台灣無法實施三軍聯合作戰。

王信龍表示，未來戰場景況是「預警時間短、作戰節奏快」，除了台灣要加強防護關鍵基礎設施，整合指管系統外，還希望能和美國建立資訊分享管道，強化軍事互通性及指管通資強偵監的鏈結性，以有效反制中國軍事行動。

此外，王信龍表示，期盼對美軍購項目能如期如質交裝、能和美國進行資通電交流演練、與民主國家建立戰略溝通平台及後備動員交流機制、爭取台灣參與聯合海空演訓、台美科研人員共同合作或開發生產與技術協助、情資分享情報，與軍備交流等。

以俄烏戰爭發展為例，王信龍表示，如今戰況膠著，外界對烏克蘭軍援，加上國際社會對俄國的經濟制裁和孤立，使得俄國整體國力下滑；隨著英德等國提高國防預算，預期北約的防衛能力會顯著提升，但也埋下未來歐洲大陸動盪隱憂。

王信龍表示，美國在其中扮演關鍵角色，號召民主國家提供軍資、武器和情報，美國未來在全球的影響力將會提升，更有力量主導區域戰略布局，維護和平穩定。

王信龍表示，俄羅斯侵略烏克蘭造成平民無辜傷亡，嚴重危害世界和平秩序，使台海安全成為關注焦點；若民主台灣受侵略，整個印太地區、乃至全球安全都將受到巨大衝擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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