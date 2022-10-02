馬英九喊話青年：愛台灣很對 但要愛的有方法有智慧

前總統馬英九。(記者侯永全／攝影)

新冠確診初癒，馬英九 看起來精神抖擻，迫不急待想和大家談天論地。席間，馬談了他最關心的民主和能源，笑說原本想穿「核能救地球」的T恤，怕嚇到大家。最後談及青年議題時，他想對關心台灣民主和未來的青年說：「愛台灣很對，要愛的有方法、愛的有智慧」，道出他的憂心和期許。

兩岸話題在選舉期間格外敏感，馬辦原本希望避談這一題。不過，一向對處理兩岸關係感到自豪的馬還是藉著別的議題，「主動」拉回兩岸關係。例如，近來有不少年輕人因柬埔寨詐騙案受害，馬英九就特別強調，如果兩岸關係好，有共同打擊犯罪的機制，幫這一點小忙一點問題都沒有。

一聊到兩岸關係，話匣子就打開了。馬英九強調自己任內與大陸建立許多聯繫管道，這在過去不太可能發生；話鋒一轉，馬英九又拉回民進黨執政下的台灣，過去是要打仗的，現在變成好像又要打仗了，「裴洛西來過之後，他們（大陸）那邊搞了六個封鎖區，這在國際法來看等於在宣戰了」。

馬英九直言：「總統一頭栽在美國懷裡，要想在其他方面辦什麼事都很困難」，這個代價都由人民在付。馬強調，其實美國最怕兩岸打起來，而且會比烏克蘭面對俄羅斯比還要嚴重。對於如何看美國總統拜登 說會出兵台灣？馬說，他的判斷是，「美國是心有餘而力不足，倒不是它不想」。

談到要如何解決能源問題，馬英九直言就是要「換政府」，而要解決兩岸關係，也是一樣。但國民黨 還有機會在2024重返執政嗎？馬英九說：「我們要找一個能帶領國民黨重返執政的領導者」，他還笑說：「後來（政權）在我離職以後就丟掉了，滿可惜的」。

馬英九認為，照理說蔡英文應該要做得很好，但她都沒有做好，無法幫民眾解決兩岸、能源等問題，「所以我認為國民黨應該有機會」。