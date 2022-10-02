台男為超商茶葉蛋鍋加熱水 遭店家求償3萬美元判賠19元

高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

高雄李姓男子看到超商 茶葉蛋鍋煮到乾掉，拿自己的馬克杯裝熱水倒入鍋中，被店員發現後當場制止，整鍋茶葉蛋只能報銷，事後超商認為商譽受損，除了茶葉蛋600元(約19美元)損失外，還對李男求償100萬元(約3萬1503美元)，但法官認為茶葉蛋並未售出，未損失超商商譽僅判賠600元。

幫茶葉蛋過加熱水，最後反被超商求償百萬，引起消費者熱議，有民眾直言高額求償是為嚇阻有心人士，也有網友質疑求償100萬太過誇張。對此超商回應強調，「為維護門市食品安全，對任何不當行為均無法容許，提醒消費者若有任何需求，請先向門市夥伴反映，切勿自行操作，以身試法。」

判決指出，李男當時到愛河附近一家連鎖超商購物，隨手將自己馬克杯加裝門市提供的熱水，倒入茶葉蛋鍋中，當時超商店長發現後立刻要求李男駐守，由於當時正值疫情 期間，基於食品安全衛生，整鍋價值600元的茶葉蛋只能倒掉報廢。

李男喊冤，稱他是發現茶葉蛋滷汁快乾了，才會拿杯子裝熱水倒進去鍋裡，當場向超商業者認錯；事後超商認為，李男不僅害他們損失600元，行為還可能造成消費者以後對茶葉蛋有疑慮，而不願購買，認為李的行為已造成商譽受損，提告求償100萬元商譽損失。

但高雄地院法官認為，李男當時是在大庭廣眾之下倒水，且店員發現後就立刻制止，鍋中的茶葉蛋並未售出給消費者，因當場也有顧客見證店員處置得宜，並不會對產品、服務品質產生疑慮，與之前「千面人」事件中，犯嫌暗中將注入毒物的飲料放入貨架情況不同，並未損害超商商譽，因此依每顆茶葉蛋10元計算，僅判李男要賠償共600元茶葉蛋損失。