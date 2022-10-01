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外籍人士入台染疫醫療費誰出？ 薛瑞元：研擬保險配套

記者沈能元／台北即時報導
台灣10月13日邊境解封即將到來，之後入境旅客就不再需要卡在等候防疫計程車的排隊隊伍，可以選擇其他交通工具離開機場。（記者季相儒／攝影）
台灣10月13日邊境解封即將到來，之後入境旅客就不再需要卡在等候防疫計程車的排隊隊伍，可以選擇其他交通工具離開機場。（記者季相儒／攝影）

台灣將在10月13日開放國門，入境旅客確診染疫後的醫療費用由誰來出？中央流行疫情指揮中心表示，不論是國人或外國人入境染疫，目前一視同仁，醫療費都由公費支應。但有民眾認為，由國人納稅錢支付外國人染疫治療費用並不合理。衛福部長薛瑞元說，未來於外國人染疫治療費用由公費支出部分，勢必會有所改變。

他說，但目前改變的時間點還無法確定，或許未來可以要求入境旅遊、觀光者，提供醫療保險保單，讓染疫醫療費用由保險公司支付，但這還需要研議。

薛瑞元說，開放國門後，評估入境者初期多為國人返國探親等，許多人應都有健保，因此治療情形與在國內國人染疫，不會有所差別，染疫後醫療費用由公費支出較無問題，「這樣是比較合理」。但若是外國人入境染疫，並不適合將其遣返，仍必須給予治療、照顧，而其又無法負擔醫療費用，因此由公費支是符合人道的方式。

外國人無健保，至於未來的染疫治療費用是否應由自己負擔，薛瑞元表示，或許未來將研擬要求入境旅遊、觀光者，應提供醫療保險保單的配套措施，當染疫後的醫療費用由保險公司支付，這部分指揮中心會充分討論。

薛瑞元說，未來或許可以要求入境旅遊、觀光者，提供醫療保險保單，若染疫後醫療費用由...
薛瑞元說，未來或許可以要求入境旅遊、觀光者，提供醫療保險保單，若染疫後醫療費用由保險公司支付，但這還需要研議。（記者許正宏／攝影）

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