外籍人士入台染疫醫療費誰出？ 薛瑞元：研擬保險配套

台灣10月13日邊境解封即將到來，之後入境旅客就不再需要卡在等候防疫計程車的排隊隊伍，可以選擇其他交通工具離開機場。（記者季相儒／攝影）

台灣將在10月13日開放國門，入境旅客確診染疫後的醫療費 用由誰來出？中央流行疫情指揮中心表示，不論是國人或外國人入境染疫，目前一視同仁，醫療費都由公費支應。但有民眾認為，由國人納稅錢支付外國人染疫治療費用並不合理。衛福部長薛瑞元說，未來於外國人染疫治療費用由公費支出部分，勢必會有所改變。

他說，但目前改變的時間點還無法確定，或許未來可以要求入境旅遊、觀光 者，提供醫療保險 保單，讓染疫醫療費用由保險公司支付，但這還需要研議。

薛瑞元說，開放國門後，評估入境者初期多為國人返國探親等，許多人應都有健保，因此治療情形與在國內國人染疫，不會有所差別，染疫後醫療費用由公費支出較無問題，「這樣是比較合理」。但若是外國人入境染疫，並不適合將其遣返，仍必須給予治療、照顧，而其又無法負擔醫療費用，因此由公費支是符合人道的方式。