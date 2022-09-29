我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率連升6周 創15年新高…房屋銷售連7個月衰退

Fed官員繼續發表鷹派言論 美股重挫至近2年來最低

烏拉圭總統承諾任內不與台斷交…下任總統挺台力道恐減

記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為巴拉圭總統阿布鐸（前左）2018年與蔡英文總統（前右）一起出席國慶晚會。(本報資料照片)
圖為巴拉圭總統阿布鐸（前左）2018年與蔡英文總統（前右）一起出席國慶晚會。(本報資料照片)

英國金融時報28日報導巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）呼籲台灣投資巴國10億美元來維護邦交，彭博資訊29日以「阿布鐸收回要求台灣注資的呼籲」為題，報導阿布鐸否認條件交換，他任內會維持與台灣的戰略聯盟（邦交），不過他也提到下任總統挺台力道可能減弱。

彭博資訊報導，阿布鐸29日在一場線上記者會針對前一天金融時報的報導做說明，他否認有條件地支持台灣，強調在其任內會維持與台灣的戰略聯盟。

根據報導，阿布鐸表示，巴拉圭現階段目標是吸引至少10億美元的台灣投資；不過他也說，巴拉圭和台灣都必須展現這段關係能對巴國人民有所助益，因為下一任總統的對台支持力道可能減弱。

彭博資訊報導，中華民國與巴拉圭邦交長達65年，巴拉圭為台灣邦交國中的最大經濟體；阿布鐸的總統任期到明年8月，能否順利慶祝雙邊建交70周年取決於下一任總統。

根據金融時報報導，阿布鐸在訪美期間表示，呼籲台灣投資巴國10億美元來維持邦交，並稱巴國人民需要感受「實實在在的好處」才能對抗外交轉向北京的誘惑。

巴拉圭外交部29日透過新聞稿澄清表示，與台灣的政府和人民都保持良好關係（excellent），巴拉圭沒有以任何條件來交換維持對中華民國（台灣）的邦誼。

巴拉圭外交部提出3點說明，阿布鐸總統重申兩國在外交、政治和人民往來的關係良好；為了持續強化並升級雙邊關係，阿布鐸在專訪中說的是，爭取台灣對外投資導入巴拉圭，且阿布鐸並未以額外投資為條件，來維持與台灣的關係。

巴拉圭外交部表示，巴國政府重申和戰略盟友共同促進投資計畫的利益，以及時時刻刻考慮巴拉圭人民福祉的立場。

投資 邦交 中華民國

上一則

參院跨黨派議員提法案 助台灣有意義參與ICAO

延伸閱讀

韓總統尹錫悅失言風波延燒 執政黨控告MBC電視台

韓總統尹錫悅失言風波延燒 執政黨控告MBC電視台
又口誤？拜登致詞找已故國會議員 推特評論炸鍋

又口誤？拜登致詞找已故國會議員 推特評論炸鍋
巴拉圭籲台投資10億元護邦交 對抗外交轉向北京

巴拉圭籲台投資10億元護邦交 對抗外交轉向北京
新聞眼／府院冷處理 鏡電視醜聞添疑雲

新聞眼／府院冷處理 鏡電視醜聞添疑雲

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
台行政院拍板邊境二階段開放，29日起，每周入境旅客人次從5萬調升至6萬人次，入境採檢改採快篩。圖為桃園機場檢疫人員確認旅客入境檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

台29日起「微解封」 3+4前3天可1人1室 全面恢復免簽

2022-09-22 17:49

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍