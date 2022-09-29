烏拉圭總統承諾任內不與台斷交…下任總統挺台力道恐減

圖為巴拉圭總統阿布鐸（前左）2018年與蔡英文總統（前右）一起出席國慶晚會。(本報資料照片)

英國金融時報28日報導巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）呼籲台灣投資 巴國10億美元來維護邦交 ，彭博資訊29日以「阿布鐸收回要求台灣注資的呼籲」為題，報導阿布鐸否認條件交換，他任內會維持與台灣的戰略聯盟（邦交），不過他也提到下任總統挺台力道可能減弱。

彭博資訊報導，阿布鐸29日在一場線上記者會針對前一天金融時報的報導做說明，他否認有條件地支持台灣，強調在其任內會維持與台灣的戰略聯盟。

根據報導，阿布鐸表示，巴拉圭現階段目標是吸引至少10億美元的台灣投資；不過他也說，巴拉圭和台灣都必須展現這段關係能對巴國人民有所助益，因為下一任總統的對台支持力道可能減弱。

彭博資訊報導，中華民國 與巴拉圭邦交長達65年，巴拉圭為台灣邦交國中的最大經濟體；阿布鐸的總統任期到明年8月，能否順利慶祝雙邊建交70周年取決於下一任總統。

根據金融時報報導，阿布鐸在訪美期間表示，呼籲台灣投資巴國10億美元來維持邦交，並稱巴國人民需要感受「實實在在的好處」才能對抗外交轉向北京的誘惑。

巴拉圭外交部29日透過新聞稿澄清表示，與台灣的政府和人民都保持良好關係（excellent），巴拉圭沒有以任何條件來交換維持對中華民國（台灣）的邦誼。

巴拉圭外交部提出3點說明，阿布鐸總統重申兩國在外交、政治和人民往來的關係良好；為了持續強化並升級雙邊關係，阿布鐸在專訪中說的是，爭取台灣對外投資導入巴拉圭，且阿布鐸並未以額外投資為條件，來維持與台灣的關係。

巴拉圭外交部表示，巴國政府重申和戰略盟友共同促進投資計畫的利益，以及時時刻刻考慮巴拉圭人民福祉的立場。