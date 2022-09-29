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黃偉哲推特秀龐培歐合照 遭中國網民出征

中央社台南29日電
台南市長黃偉哲與龐培歐合照。圖取自黃偉哲推特
台南市長黃偉哲與龐培歐合照。圖取自黃偉哲推特

民進黨立委王定宇昨天中午邀請前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）到台南餐敘，與會的台南市長黃偉哲隨後在推特（Twitter）秀出與龐培歐合照，引來中國網民謾罵攻擊。

龐培歐的訪台行程昨天造訪台南，王定宇與黃偉哲、前外交部長陳唐山等人在歸仁區的阿勇師漂亮莊園設宴款待，黃偉哲並送上印有台美雙方國旗的蘭花、優質果乾以及蝦餅等展現台南在地特色的禮物。

隨後黃偉哲於推特貼出一張與龐培歐的合照，因龐培歐長期以來鼎力支持台灣主權的態度鮮明，發布照片後不久，即引起中國網民關注，並留下一些不堪的粗俗字眼，讓台灣網友直搖頭。

黃偉哲推特遭中國網民出征不是第一次，今年8月眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領眾議院訪問團訪問台灣，黃偉哲發表歡迎圖卡，也隨即遭到中國網民瘋狂式謾罵攻擊。

龐培歐 推特 眾議院

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