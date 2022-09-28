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巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

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巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

記者張文馨／華盛頓即時報導
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

英國金融時報28日報導，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）呼籲台灣投資巴國10億美元來維持邦交，並稱巴國人民需要感受「實實在在的好處」才能對抗外交轉向北京的誘惑。

金融時報報導，阿布鐸呼籲台灣投資10億美元，以幫助對抗巨大的外交轉向壓力。

金融時報報導，中華民國多數的邦交國都在拉美和加勒比海，北京正逐步以利相誘挖台灣牆腳，包含提供援助、貸款和貿易機會；巴拉圭是台灣最大的邦交國，斷交勢將造成巨大影響。

阿布鐸在訪美期間告訴金融時報：「我們正在和台灣總統合作...讓巴拉圭人民感受到來自戰略聯盟實實在在的好處。」

「台灣對非邦交國投資超過60億美元，我們想要從中爭取10億美元的投資。」阿布鐸說，「這有助我們強調和台灣建立戰略聯盟的重要性。」

台灣外交部表示，阿布鐸的投資呼籲對台巴戰略夥伴關係具有深遠意義，政府呼籲台灣企業訪問並拓展對巴拉圭投資計畫。

金融時報報導，台灣光是今年就派出兩團商業考察團到巴拉圭，在2017年在巴國設立一所科技大學，已經培養400名學生。

金融時報報導，過去5年來，巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加和尼加拉瓜紛紛和中華民國斷交，令美國大為緊張，美國希望看到台北在拉美地區維持邦交。

巴拉圭是主要的大豆和牛肉出口國，然而，維持與台灣的邦交關係，影響巴國商品出口至中國大陸市場。

阿布鐸說，當肉類價格下跌，製造商卻無法將商品投入中國大陸市場，壓力湧向政府，他們要求政府打開中國大陸的市場，並問「台灣可以給我們什麼呢？」

阿布鐸提到，在爭取新冠疫苗的過程中，巴拉圭也因台巴邦交導致無法獲得疫苗，他派出衛生部長和中國駐巴西的領事接觸；中方表示，要符合中國人、中國盟友或貧窮國家等3條件就能獲得陸製疫苗，但巴拉圭都不是。

金融時報報導，台灣在拉美地區的盟友瓜地馬拉與宏都拉斯面臨相同問題，宏都拉斯去年稱考慮在中國大陸設立辦公室，以確保疫苗供應無虞。

邦交 投資 疫苗

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