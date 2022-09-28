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入選次世代百大人物 吳怡農：國際看到台灣決心行動

中央社台北28日電
壯闊台灣聯盟發起人吳怡農入選美國時代雜誌2022次世代百大影響力人物名單。記者陳正興／攝影
壯闊台灣聯盟發起人吳怡農入選美國時代雜誌2022次世代百大影響力人物名單。記者陳正興／攝影

壯闊台灣聯盟發起人吳怡農入選美國時代雜誌2022次世代百大影響力人物名單，吳怡農認為，國際社會看見台灣人的決心和行動，給予正面回應與肯定。

美國時代雜誌公布2022次世代百大影響力人物名單（TIME 100 Next），壯闊台灣聯盟發起人吳怡農入選，波士頓市長吳弭新加坡副總理黃循財、男網球王艾卡拉茲也榜上有名。

吳怡農晚間透過新聞稿表示，很榮辛與所有「後盾計畫」的夥伴們共同接受這份榮譽：陪伴他將近3年的志工、在忙碌的工作之餘擔任教官的職業警消與醫護人員、還有國內外的非營利組織。大家願意在忙碌的工作與家庭生活之餘投身公共服務，就是台灣人用力保衛家園的最佳證明。

吳怡農說，壯闊台灣聯盟從2020年開始，透過上百場的工作坊以及講座，走遍台灣，與上萬名關心台灣國防挑戰的民眾對話，訓練了上千名社區種籽志工，TIME 100 NEXT 所表彰的是這場公民運動。

吳怡農認為，俄烏戰爭爆發使得國際更加關注台灣的反應。這次入選 TIME 100 NEXT 的意義，就是國際社會看見台灣人的決心和行動，給予正面回應與肯定。

吳怡農特別感謝投身於此的所有志工夥伴、專業教官、合作組織，並說榮譽屬於大家，要一起繼續加油。

新加坡 吳弭 波士頓

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