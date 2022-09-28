我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美警告在俄公民撤離、破謠言 習近平仍握大權

快看世界／新研究：每日2-3杯咖啡 有助延年益壽

聯合國大會挺台 蔡英文感謝友邦發聲

記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者林澔一／攝影
蔡英文總統。記者林澔一／攝影

台灣友邦紛紛在聯合國大會為台灣發聲，蔡英文總統今晚在臉書指出，感謝友邦和民主夥伴為台灣發聲，支持台海及區域的和平穩定。

蔡英文說，這幾年來，台灣在許多領域的表現，讓世界看見台灣、肯定台灣、支持台灣。而讓台灣走向世界，一直是執政團隊努力的目標。最近，在聯合國大會總辯論期間，台灣友邦積極呼籲，台灣能為世界做出更多貢獻，支持台灣有意義參與各項國際組織，並關切台海及區域和平穩定。

蔡英文說，感謝巴拉圭、馬紹爾群島、瓜地馬拉、史瓦帝尼、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、吐瓦魯、聖文森及諾魯，堅定的邦誼、溫暖的支持，「讓我們深受感動。」她也感謝台灣的民主夥伴，包括美國、日本、英國、澳洲、德國、捷克、歐盟、歐洲理事會，以及「七大工業國集團（G7）」也都紛紛在聯合國大會期間，透過各種方式，為台灣發聲，強調台海及區域和平穩定的重要性。

蔡英文說，「不論是在防疫合作、全球供應鏈，或者區域安全等重要領域，我們都向世界展現，台灣不僅是國際社會負責任一分子，更是為世界做出貢獻的良善力量。這是全體國人的共同努力，讓民主台灣更有自信，也讓世界更支持民主台灣。台灣也會持續與民主夥伴同行，自信走向世界，堅定維護區域和平穩定，為全球疫後經濟復甦貢獻，讓全球民主更具韌性。」

蔡英文 聯合國 澳洲

上一則

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

延伸閱讀

龐培歐憶及柏林圍牆倒塌 預言中共也會倒台

龐培歐憶及柏林圍牆倒塌 預言中共也會倒台
與龐培歐高雄見面 蔡英文：感謝展現對台支持

與龐培歐高雄見面 蔡英文：感謝展現對台支持
痛批蔡英文兩岸「互不隸屬」說 馬英九：挑釁且違憲

痛批蔡英文兩岸「互不隸屬」說 馬英九：挑釁且違憲
新聞評論／慈濟不打誑語 蔡英文和陳時中呢？

新聞評論／慈濟不打誑語 蔡英文和陳時中呢？

熱門新聞

張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
「0加7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。(記者黃仲明／攝影)

台開放邊境再等等 政院：估10月13日實施0+7

2022-09-22 02:30
台行政院拍板邊境二階段開放，29日起，每周入境旅客人次從5萬調升至6萬人次，入境採檢改採快篩。圖為桃園機場檢疫人員確認旅客入境檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

台29日起「微解封」 3+4前3天可1人1室 全面恢復免簽

2022-09-22 17:49

超人氣

更多 >
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況
直擊格陵蘭暖化前線 冰山分秒崩解 全球迫切危機

直擊格陵蘭暖化前線 冰山分秒崩解 全球迫切危機
紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發