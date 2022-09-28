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龐培歐憶及柏林圍牆倒塌 預言中共也會倒台

記者徐白櫻／高雄即時報導
美國前國務卿龐培歐28日參加世界台灣商會聯合總會第28屆年會開幕式，致詞時提及當年他駐守德國柏林圍牆，沒想到離開兩周蘇聯政體就垮台，柏林圍牆倒下。（記者劉學聖／攝影）
美國前國務卿龐培歐28日參加世界台灣商會聯合總會第28屆年會開幕式，致詞時提及當年他駐守德國柏林圍牆，沒想到離開兩周蘇聯政體就垮台，柏林圍牆倒下。（記者劉學聖／攝影）

美國前國務卿龐培歐訪台，今天（台北時間28日）陪同蔡英文總統出席世界台灣商會活動，繼昨日專題演講重申台灣是獨立國家後。龐培歐進一步表示，當年擔任軍職，1989年調離東德邊境不久蘇聯解體，柏林圍牆就倒了，他相信這種情況也將在中國發生。

龐培歐來台參訪三天，今天上午參加世總會活動，中午轉赴台南。開幕會上，龐培歐跟蔡英文、僑委會委員長童振源、高雄市長陳其邁及在場台商分享三個有關全球地緣政治的想法。

龐培歐說，美國眾院議長裴洛西來訪後，蔡英文總統及許多人發言捍衛國家主權，部分國際新聞和許多中國宣傳機器卻定義為挑釁和威脅，「我們不應該忘記究竟是誰在製造威脅，製造威脅的一方不是台灣人民也不是美國，唯一的威脅者是中國共產黨」。

其次，龐培歐以「昂首闊步（swagger）」這個字來鼓勵台灣人在做對的事情，因為它也代表良知、勇氣、無懼，「我們應該驕傲我們所成就的事情，我們所做的不僅幫我們自己也是為了我們的家人、公司及世界上其他的夥伴」。

龐培歐提及烏克蘭情勢指出，烏克蘭人為和平而努力，對美國人來說，不應分黨派應積極了解台灣作為夥伴的重要，美方也應持續努力，增加雙方人民合作，祈禱將來有一天，中國共產黨成為我們（民主國家）的一部分。

龐培歐分享年輕時擔任軍官，派駐東德邊境的小故事。他說，當年他負責巡守蘇聯極權與自由世界的界線，1989年10月調職，不料2周後蘇聯解體，歐洲邁向自由化，介於東西德之間的柏林圍牆也倒塌了。

龐說，分享這個故事的原因是因為，當他離開時沒有人會想到這一天如此快到來，沒人預料世界在短短幾天內發生變化，它的改變源自於前人的豐功偉業，「我相信同樣的事情也將會在中國發生」。

龐培歐 蔡英文 邊境

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