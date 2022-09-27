近百台僑聚集ICAO外 寒風中疾呼讓台灣加入

近百名來自加拿大各地的台灣僑胞、台灣女婿與外籍友人聚集在國際民航組織（ICAO）外，呼籲讓台灣加入ICAO，「台灣能幫忙」。（中央社）

近百名來自加拿大 各地的台灣僑胞、台灣女婿與外籍友人今天聚集在國際民航組織（ICAO）外，呼籲讓台灣加入ICAO，「台灣能幫忙」。

ICAO第41屆年會今天在蒙特婁召開，但台灣今年仍未能受邀與會。為表達對台灣參與國際的支持，近百名來自加拿大各地的台灣僑胞手持國旗、標語，在攝氏12度的寒風驟雨中，站在ICAO外為台灣發聲，呼籲國際支持台灣加入。

曾跟隨夫婿派駐台灣的葛蘭納克（Polly Granack）今天也到場聲援台灣。她表示，台灣加入ICAO是非常重要的安全議題，不光是對其他國家，對全球旅行者來說都十分重要。

她指出，加拿大與其他國家應當支持台灣成為ICAO與世界衛生組織（WHO ）成員，台灣在科技、研究與醫療方面快速發展，能與國際共享，「台灣不被允許加入十分可惜」。

台灣女婿洪仕佤（Francois Laporte）3年前就曾參與台僑的抗議活動，今年他也和太太一起來聲援台灣。他還拿起大聲公，向前來參加年會的各國代表與當地民眾呼籲支持台灣參與。