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台灣蝦皮裁員 當天拿錢走人

記者楊筱筠、彭慧明／台北即時報導
中國蝦皮大裁員，台灣蝦皮也難倖免，至少數十多名員工被裁。(路透)
中國蝦皮大裁員，台灣蝦皮也難倖免，至少數十多名員工被裁。(路透)

蝦皮傳在中國市場大裁員後，台灣也難倖免，昨天傳出台灣蝦皮開始裁員，被裁員工的所屬單位傳出包括招商業務單位、Ops（營運部）、美食外送、蝦皮團購group buy等單位，傳出至少數十多名員工失業，業界更透露，本周不排除可能還會有員工離職。

全球經濟不景氣，蝦皮購物多國業務受衝擊，近期確定對台灣的辦公室調整組織編制，將更聚焦在「電子商務」業務。

根據蝦皮購物公告，台灣蝦皮整體營運穩健，目前對因業務調整影響的相關員工會提供資源與幫助。

由於蝦皮台灣與國泰世華3年前聯手發行聯名卡，是否會影響到後續問題？據了解，國泰目前並沒有收到聯名卡異動的消息。

蝦皮台灣上周起就陸續傳出可能會出現裁員，據了解，蝦皮裁員約數十名，主要是先前不賺錢的單位，包括美食外送，蝦皮團購、以及部分業務和營運人員。昨日傳出部分台灣員工被通知走人，但賠償方案不錯，被裁員工也領錢走人。

據了解，被裁員工都簽有保密協議，包含自願離職，但是傳出資遣方案比照中國蝦皮N加2，條件還算豐厚，員工大部分都願意領錢走人，但裁人速度快速，昨天早上通知、當天走人。

蝦皮創立於2015年，總部設在新加坡。蝦皮母公司冬海集團第二季營運出現問題，營收年增3成，但淨損高達9.3億美元，較去年同期暴增翻倍；蝦皮集團近期在海內外一直傳出裁員消息，包括中國大陸團隊傳出有員工被裁員，以及新加坡傳出毀約，台灣日前也已經傳出可能會再裁員，電商業界持續熱議。

外電報導，冬海針對支付、遊戲、電商三業務調整，關閉法國、印度和中南美洲多國業務，先前傳出在中國、新加坡與印尼三國市場大裁員、多達180名員工，占整個團隊約3%，主要是針對不賺錢的部門，進行有效優化和瘦身調整，連表現最好的台灣也面臨裁員。

裁員 新加坡 美食

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