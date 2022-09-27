我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

龐培歐高雄演講 籲美經貿與台靠攏、批拜登IPEF淪空談

中央社／高雄27日電
高雄市長陳其邁（右）27日與美國前國務卿龐培歐（左）會談10分鐘，送了3樣別具高雄特色的伴手禮。（圖：高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁（右）27日與美國前國務卿龐培歐（左）會談10分鐘，送了3樣別具高雄特色的伴手禮。（圖：高雄市政府提供）

前美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）於台北時間27日表示，希望盡速推動台美貿易協定，強化雙邊關係；他認為，美國總統拜登印太經濟架構排除台灣非常不智，美國應在經貿面與中國戰略性脫鉤，改與台灣靠攏。

龐培歐26日晚間飛抵桃園機場，隔天一早出席在高雄舉行的2022全球台商經貿論壇，以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題發表演說，副總統賴清德及約300位台商、企業界人士出席。

龐培歐在演講中大讚台灣是經貿典範，美國過去幾十年與中國天真交往，現在面臨「歷史性變革」，美國應在經貿面與中國戰略性脫鉤，與台灣靠攏。

龐培歐表示，過去幾十年與中國天真交往，但跟中國的交往都不可能是自由或公平的貿易，因為一個國家若不尊重法治、產權、貿易協定、竊取智財權、虐待工人，就絕不可能有自由貿易可言。

龐培歐說，台灣完全是中國的反例，台灣尊重自由貿易價值，是自由貿易的典範，他希望台美貿易協定能強化雙邊關係，「如果政府動作很慢，私部門、商業部門就要動作很快」。

他也批評拜登推出的印太經濟架構（IPEF）根本不知道是什麼，除了外交空談，看不到任何經濟潛力，尤其他看到拜登不智地把台灣擱置在框架之外，即使台灣已表明想加入，卻因政治考量被排除。

龐培歐並重申美國對台灣的安全承諾，他表示，美國對台承諾是不變的，不需要有任何懷疑，美國將更努力與台灣合作。不過他也以反對黨身分再度批評拜登，他認為拜登有關出兵保台的說法雜亂無章，他自己都聽不懂，他認為，這反而會使美國對台戰略模糊的程度更提高，引起不必要的擔憂。

龐培歐表示，正如台灣領袖常說的，他認為台灣不用宣布獨立，「因為台灣本來就是一個獨立國家 」，他很高興擔任國務卿時，讓美國政府、人民加強認知了台灣政治主權的存在，他相信美國人去台灣和中國時，絕不會搞混成同一個國家，他希望美國政府能進一步更「承認台灣」。

此次是龐培歐今年第二度訪台，他3月訪台時曾獲總統蔡英文頒贈特種大綬景星勳章。他此行聚焦經貿議題，行程主要在南台灣，明天將出席在高雄舉行的世界台商聯合總會年會開幕式並致詞，也將前往台南參訪。

龐培歐 拜登 國務卿

上一則

加拿大前部長披露24年前訪台秘辛 偶遇時任總統李登輝

下一則

長榮經營權再掀波瀾？鄭深池辭任長榮國際公司董事長

延伸閱讀

北韓試射飛彈威脅 賀錦麗將走訪兩韓非軍事區

北韓試射飛彈威脅 賀錦麗將走訪兩韓非軍事區
拜登上任後首例 馬克宏將對美國是訪問

拜登上任後首例 馬克宏將對美國是訪問
前白宮發言人莎奇：11月若視為檢驗拜登公投 必輸

前白宮發言人莎奇：11月若視為檢驗拜登公投 必輸
龐培歐訪台 機場收到炸彈威脅 航警：恐嚇信來自境外IP

龐培歐訪台 機場收到炸彈威脅 航警：恐嚇信來自境外IP

熱門新聞

愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
中華民國駐美代表蕭美琴（右二）與副代表鄭榮俊（左二）19日出席華樂日間保健中心開幕剪綵儀式。華盛頓記者張文馨／攝影

北京犯台美願捍衛 蕭美琴：聽到拜登總統心裡話

2022-09-19 17:02
「0加7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。(記者黃仲明／攝影)

台開放邊境再等等 政院：估10月13日實施0+7

2022-09-22 02:30

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割