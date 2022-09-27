加拿大前部長披露24年前訪台秘辛 偶遇時任總統李登輝

加拿大前工業部長曼利，曾在1998年訪問台灣。圖為曼利2003年的照片。（取材自維基百科共享資源）

加拿大 上一次訪問台灣的內閣部長是前工業部長曼利，距今已24年。曼利首度對外披露，當年訪台意外在高爾夫球場遇見時任總統李登輝，至今他仍不確定那是一次有心的安排，或是一次偶遇。

曼利（John Manley）接受加拿大「國家郵報」（National Post）訪問時回憶，他1998年訪台重點是貿易和投資，為了避免激怒北京 ，他的行程不涉及政治，因此他未會見已故的時任總統李登輝或台灣外交部長。

但有一天他與加拿大駐台北的代表人員在高爾夫球場打完一輪後，球場會所的門打開了，他說：「猜猜是誰突然出現了？是台灣總統。」

曼利說：「我們沒有討論加拿大與台灣的關係或任何實質內容，只是聊了高爾夫。整個偶遇事件都沒有對外公開過。」

上個月加拿大台灣國會議員友好協會（Canada-Taiwan Friendship Group）主席史葛洛（Judy Sgro）公開提到，一群參眾議員計畫10月訪問台灣，中國駐加拿大大使館隨後發出嚴厲警告、強烈抗議。

現任加拿大帝國商業銀行（CIBC）董事會主席的曼利談到24年前訪問台灣時，北京沒有任何反應，「我不記得有任何重大阻力，後來我擔任外交部長，多次與中國外長會面，中方也從來沒有對我提起當年訪台一事」。

「國家郵報」文章說，當時和現在的中國有截然不同的反應，凸顯了北京的戰狼外交，尤其是在中國國家主席習近平 的領導下更明顯了。基於一個中國的原則，中國更反對外國政府的政治人物到台灣訪問。

儘管中國威脅恐嚇，但有不少加拿大政治人物和外交專家均呼籲渥太華應派遣內閣部長訪台。

駐加拿大代表曾厚仁說，目前未聽聞加拿大政府有此計畫，但若有此意願，台灣非常歡迎。

渥太華大學教授、台灣議題專家史國良（Scott Simon）認為，渥太華高層若訪問台灣可能會激怒中國，但不去台灣卻有更大的風險。

「若加拿大拒絕訪問台灣，等於發出了一個信號：加拿大支持中國對台灣的主張。這增加了中國認為它可以為所欲為的風險，我們助長了一種綏靖政策，在這種局勢中可能會發生軍事衝突。」

1998年曼利訪問台灣時，馬大維（David Mulroney）是當時的加拿大駐台代表，也是那場高爾夫偶遇事件中的一員。他呼籲加拿大政府派遣內閣部長訪台，與高科技強國台灣密切往來。

曼利則提醒，習近平領導下的中國變得更積極強勢，這和過去完全不同，而渥太華是否要派部長訪問台灣，主要的考量點在於是否符合加拿大的最大利益。