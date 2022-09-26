龐培歐訪台 機場收到炸彈威脅 航警：恐嚇信來自境外IP

前國務卿龐培歐抵台訪問，桃機卻收到恐嚇信，宣稱將已在航廈內放置炸彈，航警局獲報後派員在航廈內搜索。記者黃仲明／攝影

前國務卿 龐培歐26日抵台訪問，在這敏感時刻，桃機再度接獲恐嚇信；桃園機場 公司指出，在旅客意見信箱收到一封爆裂物恐嚇留言信件，其中提及「立即停止一切台獨活動」，隨即通報航空警察 局及相關單位。航警局對此表示，初步清查網頁留言IP為境外IP，已要求安全檢查大隊及保安警察大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全。

影片來源：聯合新聞網

眾院議長裴洛西於今年8月2日訪台，桃園機場當天就收到恐嚇信，信中表示「為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物」，航警追查後發現恐嚇信來自境外IP。前國務卿龐培歐今搭機抵台訪問，桃園機場客服信箱就再度收到匿名恐嚇信「已在桃機放置炸彈，停止一切台獨活動」，且留言IP也是境外IP。

航警局指出，桃園機場公司網站遭網友留言「於桃機引爆炸彈」，航警局接獲桃機公司報案後，立即會同桃機公司資通處調閱清查本案相關資料，並由該局刑事警察大隊與刑事局偵九大隊（網路犯罪專責隊）共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦，初步清查網頁留言IP為境外IP，該局已責成安全檢查大隊及保安警察大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全。