我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

洛縣女子疑似在入室搶劫時被人用鈍器打死 1男被捕

蔣孝嚴改姓被控「特權認領」 律師告發偽造文書

中央社／記者林長順、陳怡璇台北26日電
台北市議員參選人、律師詹晉鑒認為，「章孝嚴」改姓為蔣涉認領文件不全、特權認領，26日到台北地檢署告發蔣孝嚴及當時台北市民政局長林正修涉嫌公務人員登載不實罪。（取材自臉書）
台北市議員參選人、律師詹晉鑒認為，「章孝嚴」改姓為蔣涉認領文件不全、特權認領，26日到台北地檢署告發蔣孝嚴及當時台北市民政局長林正修涉嫌公務人員登載不實罪。（取材自臉書）

北市議員參選人、律師詹晉鑒認為，「章孝嚴」改姓為蔣涉認領文件不全、特權認領，今天到台北地檢署告發蔣孝嚴及當時台北市民政局長林正修涉嫌公務人員登載不實罪。

蔣孝嚴的兒子、國民黨台北市長參選人蔣萬安上午參與球給彭尊「誰來報隊」節目拍攝前的媒體聯訪表示，很難想像今天的台灣，可以公然踐踏一個人的名譽、尊嚴、安全到這個地步，批評民進黨與國家通訊傳播委員會成為幫凶。

蔣萬安並說，尊重每個人提告權利，但詹晉鑒為了參選議員操作這個議題，「是在向周玉蔻看齊」。

詹晉鑒指出，依照現行法律，民法上關於非婚生子女的認領，一定要有親屬血緣關係，如果沒有就須透過法律訴訟程序，透過判決完成認領程序。

戶籍單位受理變更父母欄位，詹晉鑒表示，正常來說一定會要求查看出生證明的生父是誰，如果沒有這方面的證據就只能上法院，由法院來處理，這是標準作業流程。

對於「章孝嚴」改姓為蔣的過程，詹晉鑒說，時任立委的「章孝嚴」有法不依，卻直接找台北市民政局、法務部與內政部來喬，跳過正常法律程序，這就是特權。

詹晉鑒表示，「章孝嚴」的認領過程沒有血緣鑑定報告、也不知道是否有法院判決書，根本就是「特權認領」，林正修與「章孝嚴」可能共同涉及公務人員登載不實等罪嫌。

他說，「章孝嚴」在認領申請時所提出「王昇將軍有多次前來給予章家生活費」，作為已故前總統蔣經國有扶養事實的佐證。

詹晉鑒表示，問題不在於有沒有給生活費，而是在於有沒有真正的血緣關係，否則許多人參加世界展望會活動協助扶養海外兒童，如果這個道理成立，那大家不就多了一堆海外骨肉。

蔣經國 國民黨 內政部

上一則

張淑娟被扯緋聞提告 馬英九批周玉蔻：應被媒體界開除

延伸閱讀

張淑娟被扯緋聞提告 馬英九批周玉蔻：應被媒體界開除

張淑娟被扯緋聞提告 馬英九批周玉蔻：應被媒體界開除
蔣萬安發言人「酸牙醫不是醫生」 陳時中批不懂歷史

蔣萬安發言人「酸牙醫不是醫生」 陳時中批不懂歷史
陳時中切割周玉蔻 柯文哲：現在「戒毒」來不及了

陳時中切割周玉蔻 柯文哲：現在「戒毒」來不及了
戰周玉蔻 連勝文：這位大嬸曾參與重大不倫事件

戰周玉蔻 連勝文：這位大嬸曾參與重大不倫事件

熱門新聞

愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
八德運動中心在強震下隔音板塌落。(擷自影片)

才裝修好...強震驚嚇畫面曝 桃園八德羽球場天花板崩塌

2022-09-18 12:26

超人氣

更多 >
封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難

封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險